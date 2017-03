Einmal Krad aufrichten für 200 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Dass sich Arnold Myszka über die Post aus dem Rathaus ärgert, kann Strausbergs Feuerwehrchef Uwe Schmidt gut nachvollziehen. Immerhin soll der Vorstädter knapp 200 Euro bezahlen, weil die Feuerwehr sein umgefallenes Krad wieder aufgerichtet und Bindemittel verstreut hat. "Wir alarmieren uns aber nicht selbst", stellte er fest und machte deutlich, dass der Halter für sein Fahrzeug verantwortlich ist.

Myszka hatte seine knapp 150 Kilo schwere Hyosung Cruise in der Berliner Straße 38 auf offenbar weichem Untergrund abgestellt, so dass sie umkippte. Zeugen hatten dann die Leitstelle verständigt, weil Betriebsstoffe ausliefen. Die schickte die Strausberger Wehr zu Hilfe. Die rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kameraden an, um die "Gefahrensituation für Personen, den Verkehr und Umwelt abzuwenden", heißt es im Bescheid. Das Krad wurde aufgerichtet, an den nächsten Baum gelehnt und Ölbindemittel ausgestreut.

Dass seine Truppe in besagter Stärke zu der Stelle gefahren sei, begründet Uwe Schmidt mit der Ausrückeordnung. Das vom Träger bestätigte Papier schreibe genau vor, wie viele Kräfte bei einem bestimmten Stichwort auf dem Funkmelder zum Einsatz geschickt werden. Zudem gebe es Mindestbesatzungen für die Fahrzeuge, damit man vor Ort auch wirklich etwas ausrichten könne, erläuterte er. Es müsse beispielsweise auch abgesperrt und gesichert werden können.

Carsten Greim, der Verantwortliche in der Regionalleitstelle Oderland, pflichtet ihm bei.Man müsse bei jedem Einsatz mit beurteilen, was noch passieren könne. In dem konkreten Fall hätte sich beispielsweise ausgelaufener Kraftstoff entzünden können. Zudem sei die Einsatzstelle zu sichern, gegebenenfalls Verkehrsraum abzusperren. Das Stichwort Hilfeleistung sei hier schon niedrig angesetzt gewesen, urteilt er. Und dafür seien ein Einsatzleiter plus acht Kameraden durchaus üblich.

Ina Mietzsch, Fachgruppenleiterin Ordnung in der Stadtverwaltung, hat den Feuerwehreinsatz gemäß Kostenersatzsatzung abgerechnet. Sie verweist darauf, dass nur tatsächlich eingesetztes Personal und Technik voll veranschlagt würden, in dem Falle ein Fahrzeug und vier Kameraden. Für alles andere sei "Bereitschaft" mit ermäßigten Sätzen oder Pauschalen angesetzt worden. Wenn ein hilfsbereiter Bürger das Krad aufgerichtet hätte, wäre nichts fällig geworden. "Es wissen vielleicht nicht alle, dass Kosten für Einsätze in Rechnung gestellt werden", vermutete sie.

Kassiert werde beispielsweise bei Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen, bei Tierrettung, bei Brandsicherheitswachen zum Beispiel bei größeren Feuerwerken, aber auch bei Verkehrsunfällen. Bei Unfällen mit mehreren Beteiligten werde die Summe geteilt, unabhängig von der Schuldfrage, erklärte sie. In der Regel übernähmen aber die Versicherungen die Kosten. Es könnten auch schon mal vierstellige Summen auflaufen. Höchstwert auf ihrem Tisch seien bislang rund 2000 Euro gewesen.

Gegen den Bescheid kann der Betroffene, wie in Verwaltungsverfahren üblich, Widerspruch einlegen. Ein Monat bleibt dafür Zeit. Bislang habe sie dies erst einmal erlebt, berichtet sie.

Myszka hat diesen Schritt gegenüber der Zeitung auch in Betracht gezogen. Er zweifelte an, dass Kraftstoff ausgelaufen ist. Schließlich sei er im Anschluss ja mit der Maschine gefahren.