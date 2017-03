Getrennte Wege in Birkenwerders Schilderstreit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1556974/

"Wir haben keinen Kompromiss gefunden", sagte Gemeindevertreterin Erika Schürhoff (SfB), Sprecherin des Geschichtsstübchens, am Donnerstagabend in der Gemeindevertretertagung. Deshalb habe sich Vera Paulick, die am Freitag nicht zu erreichen war, aus der Arbeitsgruppe zurückgezogen. Gründe für die Dissonanzen nannte Erika Schürhoff nicht. Offenbar gab es unüberbrückbare Differenzen bei der Gestaltung der Hinweisschilder.

Eigentlich wollten der HGT und die Arbeitsgruppe Einwohner und Gäste mit einem abgestimmten Konzept über Sehenswürdigkeiten im Ort informieren. "Aus dieser Idee kann immer noch etwas werden", ist HGT-Chef Dethlef Runge zuversichtlich. Zunächst aber entwickelt die Arbeitsgruppe ein eigenes Konzept für den Lehrpfad. "Wir wollen relativ wenige Hinweise auf historisch besondere Gebäude oder Einwohner aufstellen, um den Schilderwald nicht noch zu vergrößern", erklärte Erika Schürhoff. Zudem soll ein Flyer zum Lehrpfad konzipiert werden. Die Texte sind später auch auf der Internetseite der Gemeinde nachzulesen. Vertreter des Jugendclubs, die ebenfalls Mitglieder der Arbeitsgruppe sind, wollen den Lehrpfad zeitgemäß präsentieren. "Sie überlegen, ob auch ein Audio-Guide entwickelt werden kann und weitere Informationen über einen QR-Code zur Verfügung gestellt werden können", verriet Schürhoff weitere Ideen aus der Arbeitsgruppe. Der HGT kümmert sich parallel um seine Ursprungsidee, auf dem Radfernweg Berlin-Kopenhagen an den Ortseingängen die Gäste zu begrüßen. Auf zwei Schildern sollen Rad-Touristen auf Besonderheiten in Birkenwerder aufmerksam gemacht und so zu einem Zwischenstopp animiert werden. Auf weitere Schilder vor den potenziellen Zielen der Radler verzichtet der HGT zunächst. Wenn beide Projekte beschlussreif sind, will sich der Ortsentwicklungsausschuss damit beschäftigen.