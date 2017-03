artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Spargel schälen leicht gemacht. Künstliche Lichtquellen und ihre physikalischen Eigenschaften. Die sinnvolle Nutzung von Schilf oder Frage, wie sauber sind Sandkästen? - Diese und weitere Themen erforschten und präsentierten Jugendliche beim Regionalwettbewerb Brandenburg West 2017 von "Jugend forscht - Schüler experimentieren". Insgesamt konnten die Juroren 33 Projekte in sieben Fachgebieten begutachten. Zu den Fachgebieten zählten beispielsweise Biologie und Physik. Aus der Havelstadt waren gleich mehrere Teams mit Projekten dabei. Von ZF Getriebe Gregor Angerer und Isabell Gonzales mit einem universalen Sägeranschlag und Oliver Hörr und Christoph Vorlob von Heidelberger Druckmaschinen. Letztere sind Azubis im ersten Lehrjahr zum Servicemechatroniker und gingen in der Rubrik Technik mit dem Projekt "Vom Begrenzungspfahl zum Lebensretter" an den Start. Hierbei geht es um Sensortechnik in den Leitpfosten am Straßenrand. Sie soll die Verkehrsteilnehmer vor Gefahren, wie etwa im Kurvenbereich auf Landstraßen, warnen. Drei Varianten haben Oliver und Christoph entwickelt: die Wärmebildkamera, den Radarbewegungsmelder und das Lichtschrankensystem. So kann die Wärmebildkamera Wild und Radfahrer erkennen. Entdeckt die Kamera eine Gefährdung auf der Straße, sieht der Autofahrer ein blinkendes Signal in Form einer Lampe an den Leitpfosten. Nachteil aller Varianten ist allerdings die Stromversorgung der technischen Geräte. Hier schwebt den Jungs als Lösung die Solarzelle vor. Sie würde tagsüber mit Sonnenlicht aufgeladen und könnte so auch im Dunkeln die Technik am Laufen halten. Die Idee zum Projekt kam den Auszubildenden beim alltäglichen Autofahren. Das Projekt überzeugte die Jury. Und so gelang es Oliver und Christopher, ihr Ziel zu verwirklichen. "Den Regionalausscheid überstehen und sehen, wie es weitergeht", äußerte sich Christopher vor der Auszeichnung. Beide konnten sich somit für den Landeswettbewerb von "Jugend forscht" Anfang April in Schwarzheide qualifizieren. Nun wollen die künftigen Landeswettbewerb-Teilnehmer ihre Idee Versicherungen und Verkehrsämtern vorstellen.