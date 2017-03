Das Café Flämingperle wird zum Kino

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Die Genossenschaft Bahnhof am Park -Wiesenburg/Mark e.G. unterstützt auch in diesem Jahr die Ökofilmtour, welche federführend vom FÖN e.V. (Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und Umweltschutz e.V.) organisiert und veranstaltet wird.

An jedem Freitag im Monat März wird das Café Flämingperle im Bahnhof Wiesenburg zur Spielstätte. Beginn ist jeweils um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Nachdem am vergangenen Freitag der Film "Landstück" gezeigt wurde, steht am 10. März "Zugvögel" auf dem Programm. Es folgen am 17. März "Der Wolf vor der Haustür", "Amur-Tiger" und "Die Reise der Schneeeulen". Am 24. März werden "Frühlingswelten", "Insektengifte" und "Ausgezwitschert" gezeigt. Die "Arktis im Wandel" und "Seeblind" beenden am 31. März die Ökofilmtour in