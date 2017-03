Uraufführung des ersten Kindermusicals

artikel-ansicht/dg/0/

Und nun folgt die Premiere. Judith Janzen schreibt: "Unser erstes Kindermusical! Mit dem Musical "Bartimäus" erwartet das Publikum ein ganz besonderes Ereignis. 15 fröhliche und motivierte Kinder auf der Bühne." Das Musical "Bartimäus" wird am kommenden Sonntag, 12. März, um 15.00 Uhr in der Sankt Lambertus Kirche uraufgeführt. In sechs Liedern und humorvollen Theaterszenen setzen die jungen Sänger die biblische Geschichte um. Der blinde Bartimäus weiß noch, was es bedeutet, sehen zu können. Als Blinder trifft ihn nun ein schweres Schicksal. Er wird von der Gesellschaft geächtet und ausgeschlossen. Dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf. Als er dann vom Wanderprediger Jesus hört, der in Jericho vorbeikommen soll, will Bartimäus die Gelegenheit nutzen, um ihm zu begegnen. "Eine spannende Story, peppige Songs, tiefgründige Texte und tolle Schauspieler. Die Garantie für ein bezauberndes Musicalerlebnis", so Janzen. Bisher wirken Kinder aus der christlichen Kita Hasenbande und der Grundschule mit. Geleitet wird die motivierte Kinderschar von der Musiklehrerin Judith Janzen und der Erzieherin und Erntekönigin Sandra Fuhrmann.

Übrigens: Das nächste Musical steht an. Hast du Lust mitzumachen? Kinder von fünf bis 12 Jahren sind herzlich eingeladen mitzumachen - jeden Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr im Gemeindehaus Brück-Rottstock, Straße der Einheit 33. Die nächste Aufführung ist im September geplant. Auskunft erhalten Interessierte bei Judith Janzen 033844/75360 und Sandra Fuhrmann 033844/609117.