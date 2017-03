Draisaitl beim Edmonton-Sieg mit Scorer-Punkt

artikel-ansicht/dg/0/

Diese Bestmarke halten Marco Sturm (56 Punkte in der Saison 2007/2008 für Boston) und Jochen Hecht (56 Punkte in der Saison 2006/2007 für Buffalo) gemeinsam. Draisatl gab am Samstag (Ortszeit) im Heimspiel gegen Detroit die Vorlage zum 4:2 durch Patrick Maroon. Insgesamt stand Draisaitl, der mit seinen 55 Punkten auf Platz 23 der aktuellen NHL-Scorerliste liegt, etwas über 17 Minuten auf dem Eis. In der Western Conference belegt Edmonton Rang vier.