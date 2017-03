Jugendweihe in Brandenburg weiter beliebt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Jugendweihe als weltliche Feier zum Eintritt ins Erwachsenenleben bleibt für junge Brandenburger interessant. Beim Humanistischen Verband Deutschlands sind die Anmeldungen für dieses Jahr leicht angestiegen auf rund 3700, wie in Berlin mitgeteilt wurde. Weitere 1600 junge Menschen wollen an einer Feier des Vereins Jugendweihe Berlin/Brandenburg teilnehmen. Den Angaben zufolge sind die Zahlen ähnlich wie im Vorjahr. Die Kirchen verzeichneten für 2015 rund 2340 Konfirmationen und etwa 260 Firmungen in Brandenburg. Man rechne für 2016 und für das laufende Jahr mit ähnlichen Zahlen. Die Entwicklung sei stabil.