Spenden in Bananenkartons

Premnitz (MOZ) Die Evangelische Kirchengemeinde Premnitz nimmt wieder Spendenpakete für das rumänische Kinderheim in Zsobok an. Am 4. und 18. April können die Pakete zwischen 14.00 und 18.00 Uhr bei den Garagen Berg-/ Ecke Franz-Mehring-Straße abgegeben werden.