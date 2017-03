Mehr Servicequalität für Gäste

artikel-ansicht/dg/0/

Gräben (MZV) Steffi und Dirk Lahn haben ihre Zimmervermietung in Gräben für ihre Urlaubsgäste noch gemütlicher gemacht. Neue Möbel, neue Markise, Gartenmöbel und ein extra modernes und seniorengerechtes Badezimmer garantieren einen angenehmen Aufenthalt. Da kam der Zuschuss des Landkreises Potsdam-Mittelmark aus dem Förderprogramm für kleinteilige touristische Maßnahmen gerade recht. "Es sind auch viele Berliner unter den Gästen. Fast alle nutzen die private Zimmervermietung als Startpunkt für Ausflüge und Fahrradtouren", erklärte Dirk Lahn. Somit profitieren die Restaurants oder die Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von den Übernachtungsgästen. Die Fremdenverkehrsexperten des drittgrößten Landkreises in Deutschland wissen, dass Tourismus im ländlichen Räumen weit mehr sein muss als "Urlaub auf dem Bauernhof". "Wir sehen uns als Impulsgeber. Angebotsformen und -themen müssen geschaffen werden, damit sich die Gäste bei uns wohlfühlen. Dafür muss sich auch die verstreute Anbieterstruktur mehr vernetzten", so Christian Stein, stellvertretender Landrat, beim Besichtigungstermin in der geförderten Ferienwohnung. Seit 2009 fördert der Landkreis die Initiativen zur Qualitätsverbesserung vorhandener Übernachtungskapazitäten mit maximal 5000 Euro bei einem Fördersatz von 50 Prozent. "Allerdings kann sich ein Anbieter jedes Jahr wieder bewerben. Es besteht ab sofort die Möglichkeit, Anträge zu stellen", warb Eveline Vogel, Fachdienstleiterin für Wirtschaftsförderung, für das neue Förderjahr. "Als der Kreis die Maßnahmen startete, ging es uns vor allem darum, zusätzliche Betten zu schaffen", so Vogel weiter. Das sei mit Blick auf die beiden touristischen Großereignisse Deutscher Wandertag 2012 im Hohen Fläming und Bundesgartenschau 2015 in der Havelregion geschehen. 177 Projekte wurden seither mit 1,2 Millionen Euro gefördert. 282 Betten sind neu entstanden und 452 aufgewertet. Jetzt möchte der Landkreis neue Schwerpunkte bei der Förderung setzen. "Inzwischen scheint genügend Quantität vorhanden zu sein, um das Augenmerk auf die Qualität auszurichten. Die Klassifizierung zu erfüllen, ist eine Herausforderung, bei steigenden Anforderungen. Es besteht der Bedarf an einer kontinuierlichen Modernisierung um den Standard zu halten und zu erhöhen", bekräftigte Uta Hohlfeld von der "Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel". Die Wirtschaftsförderung des Landkreises konzentriert sich in Absprache mit den Tourismusverbänden Fläming und Havelland ab jetzt auf Maßnahmen zum Abbau von Barrieren, zum Ausrichten des Angebotes auf bestimmte Zielgruppen wie Radfahrer, Wanderer, Reiter, Familien sowie zum Erreichen von Qualitätssiegeln, wie Qualitätsgastgeber "Wanderbares Deutschland". Zwei von drei Herbergen sind mittlerweile mit drei oder vier Sternen nach deutschem Standard ausgezeichnet worden. "Hinzu kommt, dass über Kurse zum Qualitätsmanagement, zahlreiche Anbieter von Fremdenbetten geschult wurden. Diese habe der Qualitätsinitiative zusätzlichen Schub verliehen", ist sich Vogel sicher. Barrierefreie Unterkünfte, schon mit einfachen Maßnahmen wie eine ebenerdige Dusche mit Klapphocker, niedrig angebrachte Türklinken oder Spiegel, haben sehr gute Chancen auf einen Zuschuss. Deshalb sind die Antragsteller gut beraten, sich bereits während der Bau und-Kostenplanung mit den Tourismusexperten in Verbindung zu setzen, um Qualität und Zweckmäßigkeit in die Investitionsentscheidungen einfließen lassen zu können. Neuschaffung von Übernachtungskapazitäten werden nicht gefördert. Die nächste Weiterbildung zum Qualitätsmanagement findet am 29. März in der "Bürgerstube" in Werder statt.