Toter und Schwerverletzter bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Potsdam ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Versuch des Rettungsdienstes, ihn zu reanimieren, misslang, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine zweite aus der Wohnung gerettete Person konnte am späten Samstagabend dagegen reanimiert werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise zur Identität der Opfer und ob es sich um die Bewohner handelt, lagen noch nicht vor. Ob die beiden Personen durch die Flammen verletzt wurden, ist auch noch nicht geklärt, wie es hieß.

Die Potsdamer Feuerwehr wurde gegen 23.00 Uhr zu dem Feuer in der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gerufen, wie die Regionalleitstelle Nordwest mitteilte. Warum es dort brannte, ist noch nicht geklärt. Laut Polizei griffen die Flammen nicht auf andere Wohnungen über. Auch die Evakuierung des Hauses war demnach nicht notwendig.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, der Einsatz sei gegen 00:30 Uhr beendet gewesen, hieß es von der Leitstelle. Insgesamt seien 31 Feuerwehrkräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr im Einsatz gewesen.