Eltern rechnen mit Verzögerungen

Dallgow (MOZ) Die Elternkonferenz der Grundschule am Wasserturm in Dallgow-Döberitz hat den einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung v zur Schulerweiterung am Standort Steinschneiderstraße begrüßt. Danach werden in einem dreigeschossigen Neubau etwa 21 neue Hort- und Klassenräume entstehen.

"Mit diesem Beschluss ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung mehr Platz für Bildung in Dallgow getan", sagte Elternkonferenz-Vorsitzende Andrea Lampe und bewertete positiv, "dass die Gemeinde auf die zahlreichen und mit großer Präsenz vorgetragenen Einwände von Schul- und Hortleitung sowie der Elternschaft eingegangen ist. Optimale Lösungen wird man immer nur unter Einbeziehung aller Beteiligten in einem konstruktiven Dialog erreichen können", betonte Lampe. Diesen konstruktiven Dialog werde die Elternkonferenz auch in Zukunft aktiv suchen, kündigte Lampe an: "Wenn es sein muss, auch sehr kritisch, denn noch sind zahlreiche Fragen völlig ungeklärt. Insbesondere geht es jetzt darum, dass die Baumaßnahmen zügig beginnen und für gute, tragbare Lehr-, Lern- und Bewegungsbedingungen während der Bauphase gesorgt wird." Weil Peter Kristke, amtierender Bürgermeister jedoch überraschend erklärt hatte, dass die Planungsleistungen für den Neubau wahrscheinlich europaweit ausgeschrieben werden müssen und deshalb die entsprechenden Tagesordnungspunkte zu den Bauleistungen zurückgenommen wurden, hat die Elternkonferenz Bedenken. "Diese Rücknahmen haben bei den anwesenden Eltern einmal mehr zu Überraschung und Enttäuschung geführt, war doch in der letzten Ausschuss-Sitzung zum Thema keine Rede von dieser Problematik gewesen", kritisierte Lampe . Sie forderte "ein professionelles Maß an Gründlichkeit, das diesem Großprojekt angemessen ist". Die Eltern erwarten nun "schwerwiegende und vor allem verzögernde Komplikationen". Die Wahrscheinlichkeit, dass der bisher geplante Neubau, der dringend benötigt wird und angeblich auch von allen Seiten gewollt ist, in den Sommerferien 2017 beginnt, "ist nicht mehr realistisch", so Lampe.