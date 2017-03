artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557013/

Berlin und Brandenburg haben am Wochenende ein herrliches Frühlingsintermezzo erlebt. Es gab am Samstag die höchsten Temperaturen seit Jahresanfang: Am wärmsten war es im brandenburgischen Coschen an der Grenze zu Polen mit 18,0 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Auf Platz zwei kam Wusterwitz (Potsdam-Mittelmark) mit 17,7 Grad. In der Hauptstadt wurden in Tegel 17,2 Grad gemessen.

Damit ist es allerdings erstmal wieder vorbei. Bereits in der Nacht zu Sonntag kam eine Kaltfront, die deutlich kühlere Luft mitbrachte, wie es hieß. Am Sonntag waren noch Temperaturen bis zu 13 Grad erwartet.

Und die Aussichten für die nächste Woche? Laut DWD wird es bis zur Wochenmitte immer ein Stückchen kälter. Nachts liegen die Temperaturen voraussichtlich sogar rund um die Null-Grad-Grenze. Richtig winterlich soll es aber nicht werden.