Vorsorgen, helfen und zuhören

Brandenburg (MZV) "Ich wollte etwas anderes ausprobieren", so Christine Behm über ihre Motivation beim Pilot-Projekt Schulkrankenschwester von der AWO im Land Brandenburg mitzumachen. Hierbei handelt es sich um eine Ausbildung, die im November vorigen Jahres begann und noch bis Oktober 2018 andauern wird. Seit 34 Jahren ist Behm Krankenschwester. Bislang war sie auf der kardiologischen Station eines Krankenhauses in Berlin tätig und nun also Schulkrankenschwester in der Havelstadt.

An zwei Schulen ist sie aktiv. Montags und dienstags ist Schwester Christine, wie sie von Lehrern und Schülern genannt wird, an der Nicolaischule, an den anderen Werktagen praktiziert die gelernte Krankenschwester an der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Hohenstücken. Zu den Aufgaben gehört aber nicht nur einfach mal ein Pflaster aufkleben. Nein, Gesundheitsförderung, Prävention und Früherkennung sowie Seh- und Hörtests, sind ebenfalls Tätigkeiten der Schulkrankenschwester. Die Aufgabenbereiche der Schulgesundheitsfachkraft setzen sich aus mehreren Puzzleteilen zusammen: schützen, da sein, trösten, vertrauen, vorsorgen, helfen, beraten und zuhören. Sie ist für Lehrer und Schüler da. So kann Schwester Christine auch beispielsweise bei den Paukern mal schnell den Blutdruck messen. Im Vordergrund stehen aber die Kinder.

Der Grund-Tenor aus der Gebrüder-Grimm-Grundschule von den Kindern ist: Die ist aber nett. Und Schuldirektorin Birgit Schiller ergänzt: "Wir sind glücklich, Christine Behm passt gut zu uns." Die Schule hat Unterstützung nötig und ist froh, eine examinierte Krankenschwester vor Ort zu haben, sonst müssten weiterhin die Lehrer beziehungsweise die Sekretärin das Pflaster aufkleben. Jetzt kann sich Schwester Christine in einem eigenen Raum, der von der AWO ausgestattet wird, um die Sorgen und Probleme der Schüler kümmern. Von Lehrern und Schülern wird ihre Arbeit gut angenommen. So kann sie die Lehrer unter anderem bei Krankheiten wie Epilepsie schulen. An manchen Tagen kommen bis zu zehn Schüler zu ihr in die Sprechzeit. Die Kinder fühlen sich aufgehoben und gehört. An der Nicolaischule geht es bei Schwester Christines Einsätzen mehr um reden und zuhören als in Hohenstücken, wo die Akutversorgung im Fokus steht. Auch wenn es laut Behm kein Zuckerschlecken ist, sei sie dennoch sehr zufrieden. "Mir macht es totalen Spaß und es bedeutet Leben für die Kinder", ist ihr Fazit nach den ersten Wochen. Während der Ausbildung wird sie von Mentorin Stefanie Kauffmann begleitet. Sie ist Ansprechpartnerin für Schwester Christine und die Zusammenarbeit klappt gut. Apropos Zusammenarbeit: auf eine Fortsetzung des Projekts hofft Schuldirektorin Birgit Schiller. Die Kinder brauchen Schwester Christine.