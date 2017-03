Mutmaßlicher Brandstifter aus Mühlenbeck gefasst

artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbeck (OGA) Schneller Fahndungserfolg: Drei Stunden nach einem Brand in der Mühlenbecker Siedlung Feldheim konnte die Oranienburger Polizei am Sonntag den mutmaßlichen Brandstifter in Lehnitz vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 26-jährigen Deutschen aus der Feldheim.

Nahezu gleichzeitig ist am Sonntagmorgen an drei Stellen in Feldheim Feuer ausgebrochen. Im alten Gutshaus brannte ein Treppenaufgang. Zudem standen vor dem Haus ein Auto und etwa 50 Meter davon entfernt auf einer Koppel ein Bauwagen, die beide einer Mietpartei des Hauses gehörten, in Flammen. Zwei Bewohner des Hauses mussten von der Feuerwehr gerettet werden. "Das war schon ein außergewöhnlicher Einsatz", sagte Lutz Strausdat, Sprecher der Mühlenbecker Feuerwehr.

Um 5.35 Uhr ging der Alarm ein. Die Mühlenbecker Feuerwehrleute, die zuerst am Einsatzort waren, kümmerten sich sofort um die Bewohner des Hausaufgangs, zu denen auch ein Mitglied der Feuerwehr gehört. Mit einer einfachen Leiter wurden zwei Personen von einem Balkon im ersten Geschoss gerettet. Insgesamt vier Bewohner kamen wegen des Verdachts der Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Sie konnten laut Feuerwehr die Klinik aber wenige Stunden später wieder verlassen.

Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr bewohnbar, auch das Treppenhaus ist benutzbar. "Es muss aber gelüftet und sauber gemacht werden", so Strausdat. Im Einsatz waren insgesamt 24 Kräfte aus Mühlenbeck und Schildow.

Der Tatverdächtige, der mit einem Auto auf der Flucht war, konnte gegen 8.30 Uhr geschnappt werden. Ein Hubschrauber unterstützte die Fahndung. Zu den Hintergründen der Tat äußerte sich die Polizei nicht. Sie war nach Hinweisen vor Ort auf die Spur des 26-jährigen gekommen. Der Mann wir heute dem Haftrichter vorgeführt.