"Unterleuten" zum Frauentag

Havelland/Nauen (MOZ) Eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen kommt aus dem Westhavelland. Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh, geboren 1974 in Bonn, lebt seit rund zehn Jahren in Barnewitz (Amt Nennhausen). Mit dem in etwa 35 Sprachen übersetzten großen Gesellschaftsroman "Unterleuten", der sich spannend liest wie ein Thriller, sorgte sie international für Furore und für die Wiederbelebung dieses Genres. Es geht um die Frage: "Gibt es im 21. Jahrhundert noch eine Moral jenseits des Eigeninteresses?"

Die Nauener Bibliothekarin Ute Hein wird sich am Frauentag, 8. März, diesem Werk von Juli Zeh widmen und in der Bibliothek des Nauener Familien- und Generationenzentrums, Ketziner Straße 1, daraus lesen. Für Havelländer avanciere Zehs Werk aus dem Jahr 2016 zum Heimatroman, wie es in der Ankündigung heißt. Da könnte etwas dran sein. Zwar in einem fiktiven brandenburgischen Dorf angesiedelt, enthält die auf 640 Seiten verteilte Handlung Elemente, die an das Havelland und an Havelländer durchaus erinnern, aber auch für andere Regionen zutreffend sein könnten. Auf Wikipedia steht: "Als eine Investorenfirma einen Windpark bauen will, gerät das soziale Gefüge des Dorfes in einen Strudel: Je nach Eigeninteressen sind Alteingesessene und Zugezogene mal Verbündete, mal Gegner, wechseln die Seite, kämpfen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für ihre Interessen. (...) Alte Rechnungen werden präsentiert, Beziehungen verändert und die genauen Umstände eines Todesfalls aus der Zeit der Wiedervereinigung endlich geklärt."

Auf der Roman-Website www.unterleuten.de ist zudem die Rede vom Gegensatz zwischen alteingesessenen Leuten und neu zugezogenen Berliner Aussteigern, "die mit großstädtischer Selbstgerechtigkeit und Arroganz und wenig Sensibilität in sämtliche Fettnäpfchen der Provinz treten". Auch sei von einem untergründig schwelenden Konflikt zwischen Wendegewinnern und Wendeverlierern zu lesen. "Kein Wunder, dass im Dorf schon bald die Hölle los ist ..."

Zur Veranstaltung am Frauentag im Nauener Familien- und Generationenzentrum gibt es Kaffee und Kuchen. Beginn ist um 14.30 Uhr. Eintritt frei!