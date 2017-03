Eine Schwalbe, die Gutes tut

artikel-ansicht/dg/0/

Nahmitz (MZV) Ob Simson, Schwalbe oder MZ - jede Maschine ist bei den Simsonfreunden aus Netzen willkommen. "Der Hype ist groß und die Preise steigen", stellt Karsten Schulze, Mitglied des Vereins, fest. Ihr Ziel: Die Fahrzeuge am Leben erhalten und das Wissen über die Zweiräder weitergeben. Derzeit hat der Verein 42 Mitglieder und wenn sie nicht gerade an ihren Maschinen schrauben oder eine Ausfahrt zum Mittelpunkt der ehemaligen DDR unternehmen, bringen sich die Männer aktiv in das Leben in Netzen und Nahmitz ein. So spendeten die Simsonfreunde Bettwäsche für den ortsansässigen Kindergarten. Derzeit beteiligen sich Karsten und seine Freunde an einem neuen Projekt. Es heißt "Kinder sind unschlagbar". Die Idee zu diesem Projekt hatte der Brandenburger Gregor Walkusch bei einer Glühweinlaune. Der Verband für Gewaltprävention, Deeskalation und Selbstverteidigung e.V. soll finanziell unterstützt werden und zwar durch ein spezielles Sponsoring. Eine Versteigerung soll es sein. Hierzu stifteten die Simsonfreunde eine Schwalbe, die komplett neu aufgebaut und beim diesjährigen Havelfest am 16. Juni versteigert werden soll. Somit hat das Projekt einen doppelten Effekt. Zum einen fährt eine weitere Schwalbe auf den Straßen im Landkreis und zum anderen wird der Erlös der Versteigerung an den Verband gespendet. Neben dem Projekt haben die Zweiradfans noch weitere Aktivitäten in diesem Jahr geplant. Es ist eine Mischung aus Kultur und Handwerk. Ein Filmabend und ein Sommer Open Air Kino sollen stattfinden. Außerdem sind regelmäßige "Schraubertage" vorgesehen. Für Weiterbildung ist gesorgt. Bei Karsten, der auch als Leiter der Sektion Technik bekannt ist, steigen Technikabende in der Garage. Thema war unter anderem die Elektrik. Wie kann etwas an der Schwalbe verbessert oder optimiert werden? Die Teilnehmer bauten eine Zündanlage um. Diese Technikabende soll es vier bis fünf Mal im Jahr geben. Des Weiteren wollen die Simsonfreunde enger mit den IFA Freunden aus Lehnin zusammenarbeiten. Höhepunkt des Jahres soll das zweite Simson-Treffen Anfang Juli sein. "Die Vorbereitungen sind hierfür schon in vollem Gange", bestätigt Sven-Jens Buck. Ein Fahrzeugparcours und die Auszeichnung von Fahrzeugen im Originalzustand als auch im Aufbau erwarten die Besucher und Teilnehmer der Veranstaltung. Welches Modell wird wohl in diesem Jahr ausgezeichnet? Beim ersten Simson-Treffen im Juni des vorigen Jahres gewann Mathias Klein mit seiner KR 51/1 S den Wettbewerb in der Kategorie Original-Moped. Den besten Neuaufbau präsentierte Olaf Kahle mit der Simson KR 50. Neben Benzingeruch und dem Knattern der Zweiräder wird es mit der Liveband "Jon Doschie" musikalisch.