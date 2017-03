Lachen als Therapie

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Die Stadtbibliothek hatte am Sonnabend zur "Lachblüten Therapie" - Humor gegen den alltäglichen Wahnsinn - mit Alexander Finkel in den Bürgersaal eingeladen, doch statt Witz war von Anfang an der Wurm drin. Es ging damit los, dass der in Worms geborene und in Erfurt lebende Rezitator eine Panne hatte. Er schaffte es zwar mit wenigen Minuten Verspätung zur Veranstaltung, kam aber gedanklich nicht an. "Der ADAC hat das Auto nur notdürftig repariert, ich mache mir Sorgen, wie ich wieder zurückkomme", erklärte er dem Publikum.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557044/

Lachen ist gesund. Das ist die Grundidee seines zweistündigen Programms, in dem er vor allem Texte von Kurt Tucholsky, Heinrich Heine und dem weniger bekannten Fritz Grünbaum vorträgt. Zweifelsohne haben diese Autoren humorvolle Stücke geschrieben, die Frage ist nur, welche rezitiert werden - und wie. Kaum hatte Alexander Finkel vor seinen rund 35 Zuhörern im Podium Platz genommen, entschuldigte er sich ein zweites Mal. Tucholsky habe in Berliner Mundart geschrieben, die falle ihm nicht so leicht, man solle es ihm nachsehen. Und so las er zum Beispiel Gedichte wie "Imma mit der Ruhe!" vor, doch keiner lachte, keine klatschte, allzu merkwürdig klang das Vorgetragene. Dann versuchte er es mit einem politischen Witz, den er vor Aufregung zu Beginn vergessen hatte. Es ging um Horch und Guck. "Sie wissen, was ich meine, das muss ich in der ehemaligen DDR nicht erklären."

Es war nichts zu machen, das Publikum hörte zwar artig zu, blieb aber still. "Sie dürfen auch klatschen", sagte Alexander Finke irgendwann genervt und fragte in der Pause: "Liegt das an mir?" Vielleicht hätten die Leute seine "Lachblüten Therapie" falsch verstanden. Es gehe nicht um Comedy, sondern um intelligenten Humor. Die Hälfte der Zuhörer hatte jedenfalls keine Lust, weiter auf einen Anlass zum Lachen zu warten und ging. Auch Günter Voigt und seine Frau überlegten kurz, ob es nicht besser sei, das gute Wetter für einen Spaziergang zu nutzen, blieben aus Anstand aber doch. "Der Titel lockt auf einen falsche Fährte", sagte Günter Voigt. Doch das sei nicht das größte Problem. "Er redet zu schnell und mit gekünsteltem Dialekt. Ich verstehe die Pointen akustisch nicht."