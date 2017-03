Steuermann von Binnenschiff bleibt verschwunden

artikel-ansicht/dg/0/

Kreuzbruch (dpa) Ein seit Tagen vermisster Steuermann eines polnischen Schubbootes auf der Havel-Oder-Wasserstraße (Oberhavel) ist noch nicht gefunden worden. In der nächsten Woche soll weiter nach dem Mann mit Booten gesucht werden, wie der Lagedienst der Polizei am Sonntag mitteilte. Der 49 Jahre alte Mann war nach früheren Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag vom Steuerhaus in die Kombüse gegangen. Von dort kam er nicht zurück zu den beiden anderen Besatzungsmitgliedern. Polizei und Feuerwehr hatten dann erfolglos nach ihm mit Tauchern, Boot und Hubschrauber gesucht.