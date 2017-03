Boll zum elften Mal deutscher Tischtennis-Meister

artikel-ansicht/dg/0/

Boll brauchte für diesen Erfolg weniger als eine halbe Stunde Spielzeit, am Ende hieß es 11:4, 11:8, 11:2, 11:5. Am Vormittag hatte sich der 35-Jährige im Halbfinale nach einigen Startschwierigkeiten mit 4:1 gegen Ricardo Walther durchgesetzt.

Bei den Frauen verteidigte Kristin Silbereisen ihren Titel erfolgreich. Die 31-Jährige gewann das Endspiel gegen Shan Xiaona nach einem 0:2-Satzrückstand mit 4:2.

Der deutsche Rekordmeister Boll profitierte in Bamberg auch von der Absage zweier Rivalen. Der Weltranglisten-Sechste Dimitrij Ovtcharov verletzte sich am Freitag beim Abschlusstraining. Titelverteidiger Patrick Baum sagte seine Teilnahme aus privaten Gründen ab. Die deutschen Meisterschaften dienten in diesem Jahr auch der Vorbereitung auf die Heim-WM vom 29. Mai bis 5. Juni in Düsseldorf.