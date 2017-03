Gewerkschafter Wendt aus Steuergeld bezahlt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557056/

Die Bezahlung des Polizeigewerkschafters Rainer Wendt aus NRW-Steuermitteln hat ein politisches und strafrechtliches Nachspiel. Auf Antrag der CDU-Opposition soll NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) dem Innenausschuss des Landtags dazu am Donnerstag Rede und Antwort stehen. Die CDU will unter anderem wissen, seit wann Jäger von der Besoldung wusste und in welcher Höhe Wendt Zahlungen erhalten hat. Der Linke-Innenpolitiker Jasper Prigge erstattete Strafanzeige gegen Jäger - wegen des Verdachts der Untreue.

Die Affäre könnte sich zwei Monate vor der Landtagswahl noch ausweiten: Ein Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf deutete an, dass es sich nicht um einen Einzelfall handele. Man werde mit "den betroffenen Gewerkschaftsvorsitzenden" sprechen.

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte in der ARD-Sendung "Report München" eingeräumt, dass er zwar jahrelang vom Land Nordrhein-Westfalen als Polizist bezahlt wurde, aber gar nicht als solcher arbeitete. Kurz zuvor hatte er dies gegenüber Journalisten des Magazins noch verneint. Nach dem Geständnis beantragte er seinen Wechsel in den vorgezogenen Ruhestand.

Das Innenministerium in Düsseldorf erklärte, die faktische Freistellung Wendts sei schon vor mehr als zehn Jahren bewilligt worden. Damals war Ingo Wolf (FDP) Ressortchef, Ministerpräsident war Jürgen Rüttgers (CDU). Nach Wendts Angaben wurde aber auch der aktuelle NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) informiert.

Wendt, der in vielen Talkshows als Kämpfer für Recht und Ordnung aufgetreten war, wurde am Sonntag von seiner Gewerkschaft verteidigt. Der Eindruck, er habe doppeltes Gehalt bezogen und sich unrechtmäßig bereichert, sei schlicht falsch, teilte die Bundesleitung mit. "In der Summe übersteigen meine Einkünfte das Gehalt eines Hauptkommissars nicht", sagte Wendt der Deutschen Presse-Agentur.

Wendt sieht sich jedoch massiver Kritik ausgesetzt: "Große Töne spucken - aber mit der Wahrheit auf Kriegsfuß", schrieb SPD-Vize Ralf Stegner auf Twitter. Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) schrieb, ihm falle dazu das Kinderbuch "Die Raupe Nimmersatt" ein.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger": "Der wohl lauteste Mahner für mehr Law and Order nimmt es in eigener Sache wohl nicht so genau." Der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, Mehrdad Mostofizadeh, erklärte, Wendt sei wohl das, was er selbst als "Sozialschmarotzer" bezeichnen würde. "Der Scharfmacher vom rechten Rand hat anscheinend über Jahre scham- und leistungslos öffentliche Gelder kassiert." Nun müsse die Rückforderung der leistungslos kassierten Besoldung geprüft werden.

Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte: "Wir nehmen die aktuelle öffentliche Debatte zum Anlass, die bisherigen Regelungen zu überprüfen und mit den betroffenen Gewerkschaftsvorsitzenden und den Dienststellen zu sprechen. Eine faktische Freistellung wie bei Herrn Wendt wird es für die Zukunft nicht mehr geben."

Der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende der konkurrierenden größeren Gewerkschaft der Polizei (GdP), Arnold Plickert, sagte: "Wir bezahlen unseren Landesvorsitzenden selbst, und das ist auch richtig so, um kein Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber entstehen zu lassen." Er selbst lasse sein Amt als Polizist seit 2012 ruhen.

Wie Wendt im Interview von "Report München" sagte, sollte durch seine Besoldung die DPolG unterstützt werden, da diese bei den Personalratswahlen nicht genug Stimmen bekommen hatte, um eine Freistellung von Personalräten zu erreichen.