Paris (dpa) Wichtige Vertreter der französischen Konservativen haben den Druck auf ihren angeschlagenen Präsidentschaftskandidaten François Fillon weiter erhöht. "Ich weigere mich, unsere Anhänger und Wähler in den kollektiven Suizid zu führen", sagte der Regionalpolitiker Christian Estrosi am Sonntag dem Sender BFMTV. Er kündigte eine gemeinsame Initiative mit Xavier Bertrand und Valérie Pécresse an, wie Estrosi Vorsitzende französischer Regionalräte. "Eine andere Wahl ist unerlässlich", sagte Estrosi, man dürfe Fillon aber nicht demütigen.