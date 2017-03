Deutsche Bank will sich frisches Kapital besorgen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) Die Deutsche Bank stärkt ihre Kapitaldecke. Über den Verkauf neuer Aktien will das größte Geldhaus der Republik rund acht Milliarden Euro einnehmen, wie die Deutsche Bank in Frankfurt nach einer Aufsichtsratssitzung verkündete. Je mehr Kapital eine Bank vorhält, desto widerstandsfähiger gegen Krisen ist sie. Ein Teilbörsengang der Vermögensverwaltung innerhalb der nächsten zwei Jahre und Veräußerungen sollen weitere zwei Milliarden Euro auf Kapitalseite einbringen. Schon am Freitag hatte sich abgezeichnet, dass die Deutsche Bank die Investoren um frisches Geld bitten wird.