Erdogan riskiert den Abschied von Europa

(MOZ) Der türkische Justizminister nennt die Absage seines Auftritts in Deutschland "faschistisch" und sieht die Bundesrepublik vor einem Rückfall in die Nazizeit. Auch Staatschef Recep Tayyip Erdogan spricht von Nazi-Praktiken, bezeichnet den inhaftierten "Welt"-Korrespondenten als "deutschen Spion" und will deutsche Amtsträger, die türkische Ministerauftritte verhindern, wegen "Beihilfe zum Terrorismus" vor Gericht stellen.

Dieser rabiate Ton der politischen Auseinandersetzung mag in der Türkei üblich sein. Von Erdogan ist man ihn gewohnt, so geht er immer schon mit seinen Gegnern um. Im Verhältnis zwischen verbündeten Staaten und erst recht zwischen befreundeten Völkern sind solche verbalen Exzesse indes unangebracht. Es geht dabei um mehr als Stilfragen. Die Hasstiraden der türkischen Regierungspolitiker zeigen, wie tief das Verhältnis zwischen beiden Ländern zerrüttet ist. Die Freunde haben sich entfremdet. Dafür trägt vor allem Erdogan Verantwortung. Er ist offenbar bereit, alles seinem maßlosen Machthunger zu opfern. Schon lange betrachtet er Deutschland als sein Spielfeld. Das zeigen frühere Wahlkampfauftritte, aber auch die Spitzeleien des von Ankara gesteuerten Moscheeverbandes Ditib.

Dass Erdogan und seine Minister jetzt auf deutschem Boden für eine Art Ermächtigungsgesetz werben wollen, noch dazu in diesem unanständigen Ton, ist schwer erträglich. Solche Veranstaltungen zu verhindern, ist dennoch der falsche Weg. Unsere Demokratie muss und wird einen Erdogan aushalten. Kundgebungsverbote sind nur Wasser auf Erdogans Mühlen. Er sucht ganz bewusst die Provokation, will polarisieren, um die Reihen zu schließen. Denn auch innerhalb seiner Partei gibt es viele Zweifler, denen beim Gedanken an die Alleinherrschaft eines Despoten mulmig wird.

Umso mehr braucht Erdogan beim Referendum die Stimmen der in Deutschland lebenden Landsleute. Viele von ihnen unterstützen seine Pläne mit besonderer Begeisterung. Das ist nicht weiter verwunderlich, schließlich geht es am 16. April nicht um ihre Freiheit. Leicht nehmen sollten die wahlberechtigten Türken in Deutschland die Stimmabgabe bei dem Referendum dennoch nicht. Kommt das Präsidialsystem, einschließlich der von Erdogan bereits angekündigten Rückkehr zur Todesstrafe, wäre das der tiefste politische, ökonomische und kulturelle Einschnitt in der jüngeren Geschichte der Türkei - ihr Abschied von Europa.