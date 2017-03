Kaczynskis kleingeistige Rache

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557068/

Jaroslaw Kaczynski - von dem ja derzeit so gut wie alles in Warschau abhängt - beweist damit zweierlei: Zum einen, dass sein Handeln absolut von innenpolitischen Interessen bestimmt ist. Tusk war und ist nun einmal der größte Widersacher der National-Konservativen. Er hatte auch das Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit gegen Polen durch die Gemeinschaft unterstützt, weil die neue Regierung in Warschau das Verfassungsgericht und auch die öffentlichen Medien in fragwürdiger Weise bevormundet.

Zum zweiten erweist sich, dass die Kaczynski-Partei von internationaler Politik und deren Spielregeln wenig versteht und sich auch gar nicht darum schert. Die Vorstellung, dass jetzt ein anderer, der Regierung genehmer Pole von den EU-Ländern als Ratspräsident gewählt wird, ist absurd. Man isoliert sich damit selbst.