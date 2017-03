Handy-Generation bestaunt Oldies

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Mit "Volldampf durch Oderbruch" haben die Berliner Dampflokfreunde am Sonnabend für ein touristisches Highlight gesorgt. Nicht nur in Letschin und Müncheberg, auch entlang der Strecke von und nach Berlin waren zahlreiche Schaulustige zusehen.

"Sie kommt!" In froher Erwartung standen am Sonnabend Hunderte Schaulustiger am Letschiner Bahnhof, um die Ankunft der "alten Dame", der 1944 gebauten Dampflok 52 8131 und der acht historischen Personenwagen zu erleben. Selten kommen sich die Symbole des Zeitgeistes näher, als in solchen Momenten. Während das riesige schwarze Stahlroß mit lautem Pfeifen und dicken Dampfwolken an das Zeitalter der industriellen Revolution vor 150 Jahren erinnerte, stand die Handy-Generation mit vielfach gezückten Telefonen an den Gleisen, um die Bilder sofort ins soziale Netzwerk zu bringen.

"Wir hatten bislang keine Probleme bei der Herfahrt", erklärte David Holz, Schaffner des Traditionszuges beim kurzen Aufenthalt in Letschin. Dort stieg ein Teil der rund 300 Fahrgäste, die die komplette Tour gebucht hatten, aus den Wagen, um sich in Letschin die Ausstellung des dortigen Einbahnvereins anzuschauen. Die Letschiner erwiesen sich als gute Gastgeber, die ihre Modellanlagen an diesem Tag ohne Eintrittsgeld präsentierten. Auch für Ina Klemer, sie ist Lokführerin der Niederbarnimer Eisenbahn, war die Fahrt mit der Dampflok etwas ganz besonderes. Sie war nicht als Touristin am Bord, sondern als Lotsin. "Ich bin erst in Bad Freienwalde zugestiegen, um den Lokführern hier die Besonderheiten der Strecke zu erklären" erzählt die Neurüdnitzerin.

Und die Möglichkeit, von Letschin aus ohne umzusteigen nach Müncheberg zu kommen, hat man sonst erst recht nicht. Stundenlanges Warten und eine steile Bahnhofstreppe steigen ist sonst angesagt, um von der Oderbruch-Strecke Eberswalde-Frankfurt auf die Ostbahn-Strecke umsteigen zu können. Am Sonnabend hingegen pendelte der Zug gemächlich zwischen den beiden Bahnhöfen hin und her. Die Alttechnik zeigte die eigentlichen Möglichkeiten modernen Reisens auf.

Erstaunt waren viele Bahnfreunde über die jüngsten Investitionen der Bahn AG. Einerseits werden die Gleise für Millionen Euro "Tempo-80-fit" gemacht und anderseits wird die Technik so zurückgebaut, dass sie für einen Bahnverkehr unflexibel wird. Stelltechnik wurde zum Beispiel an der Letschiner Weiche mit einem Ausrüstungsstand aus der Zeit der Dampflok installiert. Das war auch der Grund dafür, dass der Traditionszug in keinen Aufenthalt in Letschin bekam und vor der Auffahrt von einer Strecke zur anderen in Werbig warten musste. Dass das auch Konsequenzen für den Nahverkehr hat, werden die Oderbrücher bald spüren: Wenn die Strecke als Umleitung für überregionale Züge gebraucht wird, müssen die Fahrgäste hier auf Busse umsteigen. "Tempo 80" werde es somit auch nicht geben, erklärten die Fachkundigen unter den Fahrgästen. Etwas enttäuscht waren diejenigen, die extra nach Werbig zum "Umsteigebahnhof" gekommen waren wie Doris Lenz mit ihrem Enkel. Denn dort rauschte der Zug rückwärts durch den unteren Bahnhof, gezogen von einer Diesellok.