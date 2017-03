Shoppingsonntag mit Autoshow

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Viel lackiertes und poliertes Blech und der erste verkaufsoffene Sonntag im Frühjahr zogen am Wochenende viele Ostbrandenburger in das Spitzkrugmulticenter (SMC) im Norden der Stadt. Auch einige Baumärkte und Möbelhäuser luden zum Shopping am Sonntag ein.

Das Auto von Melanie Heitmann und Stefan Krallinger sticht aus der Masse der Neuwagen hervor, die am vergangenen Wochenende im SMC präsentiert wurden. Alte Autos sind zwar durchaus im Trend, mit Oldtimerliebhaberei hat der 28 Jahre alte Mercedes 190 der beiden aber wenig zu tun.

"Wir brauchten vor über zwei Jahren ein preiswertes Auto, das einiges aushält", erzählt Stefan Krallinger. Ziel sei es damals gewesen, mit einem Pkw die Welt zu bereisen. Der alte Benz, gekauft für 2000 Euro, wurde zunächst nach Amerika verschifft. "Die letzten zwei Jahre haben wir Nord- und Südamerika bereist", erzählt der Weltenbummler. Viele Menschen hätten auf dem Baby-Benz, wie er einst während der Bauzeit genannt wurde, ihre Unterschrift hinterlassen. Unter anderem der Zauberkünstler David Copperfield, der in Las Vegas sein Autogramm mit schwarzem Filzstift auf das Blech kritzelte. "Wenn wir mit unserer Reise in etwa zwei Jahren fertig sind, soll das Auto für einen guten Zweck versteigert werden", berichtet Stefan Krallinger. Das Auto, davon konnten sich auch die Besucher im SMC überzeugen, ist mittlerweile voll mit Unterschriften von Menschen aus aller Welt.

Auch viele Frankfurter wollten auf der zweiten Etappe der Erdumrundung mitreisen. Und so setzten sie am Wochenende ebenfalls ihren Schriftzug als Autogramm auf das Blech und den Campinganhänger. Demnächst geht es für Melanie Heitmann und Stefan Krallinger nach Afrika sowie Asien und von dort nach Australien, erzählen sie. Dann wird der alte Mercedes fast eine halbe Million Kilometer auf dem Tacho haben.

Afrika werden die Autos, die Autohändler Karsten Bohlig anbietet, wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Mit dem letzten Wochenende ist der Honda Händler aber durchaus zufrieden. "Nachdem es in Frankfurt keine Automesse mehr gibt, ist diese Autoshow im SMC nahezu die einzige Möglichkeit, Autos außerhalb des Autohauses in angenehmer Atmosphäre anzubieten", betont der Fachhändler. Viele Frankfurter, aber auch Besucher aus den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree interessierten sich für die japanischen Automobile.

Jens Müller mit Ehefrau Manja schlendern ebenfalls durch das SMC. Zumindest ein Eis gab es schon für die Kinder. "Wir freuen uns über das Einkaufsangebot am Sonntag", sagen die beiden. Centermanager Ingo Rieck freute sich über den großen Zuspruch. "Die Chance am Sonntag zu öffnen, mussten wir einfach mal wieder nutzen", sagt er. In vielen auch Bekleidungsgeschäften würden jetzt zum Frühjahr neue Kollektionen angeboten. Und diese wurden am Sonntag den Kunden zum Teil auch erstmals präsentiert. "Außerdem können die Kunden ganz ungezwungen neue Autos anschauen und vergleichen. Sie brauchen nicht extra in verschiedene Autohäuser zu gehen", sagt Ingo Rieck. Einige brandneue Modelle wurden dabei regelrecht belagert.

Allerdings traf man nicht nur Autofans, sondern auch Menschen wie Ingrid Klinkosch. Für eine neue Hose hat sie sich im Fashion Store schon entschieden. Andere Bekleidungsstücke werden ihr noch von den Verkäuferinnen präsentiert. "Autos interessieren mich nicht unbedingt", sagt sie mit einem Lächeln. Das Sonntags-Einkaufsangebot nutzt sie hingegen gern.

In vier Wochen am 2. April gibt es den nächsten verkaufsoffenen Sonntag. Dann auch in der Innenstadt, ebenso wie im SMC. Und auf dem Brunnenplatz wird es am 1. und 2. April auch einen großen Automarkt geben - präsentiert von der Märkischen Oderzeitung.