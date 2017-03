artikel-ansicht/dg/0/

DSDS-Star Sarah Lombardi in Strausberg

Strausberg (MOZ) Sonntag gastierte die Pop-Sängerin und frühere Kandidatin der "Deutschland sucht den Superstar"-Casting-Show, Sarah Lombardi, im Strausberger Handelscentrum, wo sie von den Zuschauern begeistert empfangen wurde. Sie sang sich sofort in die Herzen ihrer Fans. 2016 war kein einfaches Jahr für die Sängerin gewesen. Nach der Trennung von Ehemann Pietro war sie monatelang starken Anfeindungen in den sozialen Netzwerken ausgesetzt, gab man ihr doch öffentlich die Schuld am Ende der Beziehung. Für 2017 hofft die Sängerin nun, dass es wieder bergauf geht, wie die 24-Jährige in einem Exklusiv-Gespräch mit Renate Meliß von der MOZ verraten hatte.

Sang sich in die Herzen ihrer Fans in Strausberg: Sarah Lombardi trat am verkaufsoffenen Sonntag im Strausberger Handelscentrum auf und begeisterte das zahlreiche Publikum.



© Andreas Prinz