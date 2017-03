Berufe zum Ausprobieren

artikel-ansicht/dg/0/

Hennickendorf (MOZ) Großes Gedränge herrschte beim Berufsinfotag in der Handwerkskammer am Sonnabend. Hier hatten sich über 50 Unternehmen und Einrichtungen mit zahlreichen Berufsbildern präsentiert. Gern nahmen die Besucher Angebote zum Ausprobieren an.

Ronny Schulz lernt im zweiten Jahr bei der TGA Heinemann. Er sei durch genau solch eine Messe zu seinem Beruf gekommen, berichtet er. Denn zuerst hatte er sich über die Möglichkeiten und Voraussetzungen informiert und dann im Internet nach dem passenden Ausbildungsbetrieb gesucht. Ein Weg, den er durchaus empfehlen könne, sagt er. Sein Azubi-Kollege Jeremy Herold stimmt ihm zu. "Was will man mehr, anspruchsvolle Aufgaben, aber auch geregelte Arbeitszeiten und freie Wochenenden. Unser Berufsstand wird so schnell nicht aussterben."

Der Internationale Bund ist mit seinen Bauleuten präsent. Mathias Haupt aus dem dritten Lehrjahr weiß, dass es eine schwere Arbeit ist, die vor allem draußen erledigt werden muss, aber "mir macht es Spaß". Ein komplettes Bewerbungsschreiben können die Leute von SOWI mitnehmen. Hier kann auch Carlos Prutean darüber berichten, wie seine dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten läuft. "Wir sind neue Wege gegangen", heißt es am Stand. Man habe in den zurückliegenden Jahren die Verbindungen zu Unternehmen hergestellt, die die Ausbildung der jungen Leute finanzieren würden.

Mit Ines und Dirk Joswig und Tochter Frances hat sich der Familienbetrieb Brederek und Joswig zum ersten Mal der Berufsinformationsmesse und deren Anforderungen gestellt. Hier werden Metallbauer unter anderem für Nutzfahrzeuge und Fahrzeughänger ausgebildet. "Alles für den eigenen Bedarf", sagt Ines Joswig. "Wir brauchen Nachwuchs in unseren Werkstätten", sagt sie.

Des Lobes voll über den Berufsinformationstag in den Räumen der Handwerkskammer ist Monika von der Lippe, Landesgleichstellungsbeauftragte, als sie gegen Mittag vorbeischaut. "Ich bin ganz begeistert, wie das hier gehandhabt wird", sagte sie. "Denn die Möglichkeiten, in Ausbildungswerkstätten schauen zu können, bei Firmen auszuprobieren, wie die Technik gehandhabt wird, das gibt es nicht so oft." Als Gleichstellungsbeauftragte legte sie natürlich auch Wert auf die Feststellung, dass die bislang typischen Männerberufe sich inzwischen so verändert hätten, dass sich auch Mädchen auf eine Berufsausbildung einlassen können. Solch eine Messe trage dazu bei, dass sich Mädchen auch anschauen und sogar ausprobieren könnten, was nötig wäre, wenn sie nicht Frisörin oder Krankenschwester werden möchten.

Einen Blick in die Unterwelt werfen, nicht in den Kanal einsteigen müssen, sondern per Kamera - das sei ein Beispiel dafür, wie sich Berufsinhalte wandeln, stellte Monika von der Lippe wie so viele andere an diesem Tag fest.

Bei der Mayer Kanal-Management GmbH war das möglich. Neben praktischen Vorführungen, wie zum Beispiel die Airbagexplosion konnte man bei der BUG Verkehrsbau AG Probe-Baggern und ein virtueller Schweißsimulator lud zum aktiven Ausprobieren ein und die Verkehrswacht Märkisch-Oderland hatte ihren Überschlagssimulator mitgebracht.