Bitter - nur ein Punkt

Strausberg (MOZ) Am Ende konnte sich der FC Strausberg im Heimspiel der Fußball-Oberliga einen Punkt gutschreiben. Am Ende heißt in diesem Spiel, nicht nach 90 Minuten, sondern erst nach 92 Minuten stand das Ergebnis fest. Die Partie gegen den FC Anker Wismar endete mit 1:1 (0:0).

1:1 und das mit dem Schlusspfiff - was war passiert? Eine ganze Kette von Fehlern brachte den FC Anker Wismar in der Nachspielzeit noch einmal vors Strausberger Tor. In der Hälfte von Wismar gab es falsche Einwürfe, gleich doppelt hintereinander, eine Freistoßentscheidung für Anker und dann einen schnellen Konter der Norddeutschen. Plötzlich sah sich Strausbergs Torhüter Timo Hampf dem heranstürmenden Erdogan Pini gegenüber. Der wurde im letzten Moment im Strausberger Strafraum regelrecht umgerannt. Schiedsrichter Christoph Beblik, über den noch zu reden ist, entschied auf Ecke und eben nicht auf Foulstrafstoß. Die Ecke brachte Pini und dann passierte genau das, was zum Sport dazugehört: Glück auf der einen Seite und Pech auf der anderen. Der Ball flog in den Strausberger Strafraum und Kenan Hasicic nahm ihn volley - und traf. Der Jubel auf Seiten von Anker war natürlich riesengroß. Versteinerung und Entsetzen herrschte bei den Strausbergern.

Brisant, genau am Ende der ersten Halbzeit gab es eine ganz ähnliche Situation. Nach einem schönen Schuss aus der zweiten Reihe von Tim Bolte hätte es ebenfalls Ecke geben müssen. Schiri Beblik gab sie aber nicht, da sich das Spiel schon in der dritten Minute der Nachspielzeit befand. Eigentlich ein Unding. Das steht zwar in keinem Lehrbuch, ist aber eine Sache der Fairness.

Überhaupt, Beblik hinterließ auch keinen besonders guten Eindruck. In den ersten 20 Minuten unterbrach er durch kleinliches Pfeifen das Spiel mehrfach. Er pfiff nahezu jeden Körperkontakt ab und auch mögliche Vorteilsauslegungen unterband er. Schade, denn beide Teams kamen mit der Idee auf den Platz, den Ball zum schnellsten Mitspieler zu machen. So gab es wenig Spielfluss und eben immer wieder unnötige Unterbrechungen.

Die erste richtig gute Möglichkeit hatten die Gäste. Timo Hampf bewahrte seine Mannschaft mit einem Reflex vor dem Rückstand. Pini hatte sich im Strafraum schön durchgesetzt (14.). Auch in der 29. Minute hatten die Strausberger Glück. Wieder hatte sich Pini durchgesetzt und Yannik Mastalerz, der nicht nur wegen dieser Szene nach dem Spiel viel Lob von Trainer Christof Reimann bekam, rettete artistisch auf der Linie. Richtig schwer hatte es in Strausbergs Sturmspitze Martin Kemter. Er rackerte, hatte aber gegen die Innenverteidiger Tom Ney und Kapitän Philipp Unversucht wenig Chancen. Strausbergs Trainer Christof Reimann musste zu Beginn der zweiten Halbzeit umstellen. Erneut konnte Serbülent Ulutürk nicht bis zum Schluss spielen. Er schied verletzt aus. Auf die rechte Abwehrseite rückte Mastalerz.

Diese zweite Halbzeit begann mit einem echten Paukenschlag. Strausbergs Neuzugang Yildirim Kaan Bektas schoss den Führungstreffer. Ein schönes Tor. Er nahm kurz Anlauf und zog aus gut 25 Metern aus halbrechter Position ab. Der Ball landete unter Wismars Torhüter Mauritz Mißner im Tor. Der Treffer tat dem Spiel natürlich gut, denn plötzlich gab es Tempofußball. Wismars Trainer Christiano Dinalo Adigo brachte mit Franz Schlatow einen weiteren Stürmer. Der war zwar angeschlagen, zeigte aber sofort, warum er so wichtig für Anker ist.

In der 73. Minute hatte aber zunächst Strausberg noch eine Torchance. Nach einem weiten Einwurf von Tim Bolte war Roman Turek mit dem Kopf zur Stelle. Es blieb spannend, aber ganz große Möglichkeiten auf einen Treffer hatten beide Mannschaften nicht mehr. Und dann kam der Schlussakkord ...

Reimann machte seinen Männer aber durchaus Mut. "Denkt dran, wir haben auch mit einem Remis die Saison begonnen. Jetzt kommen zwei weitere Heimspiele. Die Einstellung stimmt, ich bin zufrieden."

FC Strausberg: Hampf - Mastalerz, Turek, Karim, Ulutürk (46. Pilz) - Bektas (80. Wiejkuc), Bolte, Neumann - Lindner (84. Avdulahu), Kemter, Rötzscher

Tore: 1:0 Kaan Bektas (48.), 1:1 Kenan Hasicic (90.+2) - Schiedsrichter: Christoph Beblik (Berlin) - Zuschauer: 116