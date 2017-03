Rückblick auf den DDR-Alltag

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Wie war es damals, als die Eltern und Großeltern klein waren? Das wollen Kinder und Enkel gern wissen, und die Erwachsenen nehmen das zum Anlass, sich an diese Zeit zu erinnern, die über eine längere oder kürzere Spanne etwas mit dem Leben in der DDR zu tun hat. Die Stadtbibliothek Beeskow griff dieses Thema auf, und zwar für Erwachsenen und Kinder gleichermaßen. "Damals, als ich klein war", so die Leiterin Ines Pöschke, "soll nicht ein Rückblick auf die individuelle Kindheit sein, sondern auf den DDR-Alltag." Dazu hatte sie am Freitag zu einer Lesung von in der DDR-Zeit entstandenen satirischen Texten unterschiedlicher Autoren eingeladen. Rund fünfzig Erwachsene waren gekommen, um sich von Alexander G. Schäfer daran erinnern zu lassen, "dass in der DDR auch gelacht wurde", freut sich die Bibliothekarin.