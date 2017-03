Blätterrauschen im Frühling

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die ersten Szenen für den Film "Das schweigende Klassenzimmer", die in Eisenhüttenstadt gedreht wurden, sind im Kasten. Für einige Stunden kehrten unter anderem in der Saarlouiser Straße die 1950er-Jahre zurück. Deshalb kam es auch zu zahlreichen Straßensperrungen.

"Das sieht nicht nach 1956 aus": Durch das Funkgerät kommen die Anweisungen des Aufnahmeleiters in den Hinterhof der Saarlouiser Straße. Der Angestellte des Fürstenberger Wachschutzes hat darauf zu achten, dass während der Filmaufnahmen kein Passant durch das Bild läuft, der moderne Kleidung trägt oder einen neuzeitlichen Kinderwagen schiebt. Nur wenige Sekunden dauert die Szene, in der der Hauptdarsteller, Leonard Scheicher, aus dem Hinterhof auf die Saarlouiser Straße abbiegt. Dort laufen Komparsen in der Kleidung der 1950er-Jahre, knattern alte Wartburgs über die Straße und Sebastian Kraft aus Eisenhüttenstadt, einer der 300 Komparsen, radelt mit einem Diamant-Fahrrad die herbstliche Saarlouiser Straße entlang. Das Zweirad ohne Gangschaltung ist für ihn kein Problem. "So eins hatte ich früher auch."

Auch wenn die Saarlouiser Straße allein von der Architektur her ein idealer Drehort ist, um die Zeiten aufleben zu lassen, in denen der Film spielt, so müssen doch einige Gegenstände der Gegenwart verborgen werden. Die Briefkastenanlagen werden einfach mit Tarnnetzen zugehängt, Parkverbotsschilder kurzzeitig entfernt oder überklebt. Vor dem Rathaus, wo am Sonnabend auch eine Szene gedreht wurde, wurde die Fahne der DDR und der Sowjetunion aufgezogen. Das Baustellenschild vor dem Gebäude wurde kurzerhand mit einer Parole überdeckt: "plane mit, arbeite mit, regiere mit". Auch vor dem Aktivist wurde der Schaukasten mit einem Schild verdeckt: "Stalinstadt, Zieht Siebenmeilenstiefel an", steht da geschrieben.

Ob das Schild original ist? "Das wäre eine Sensation", zweifelt Axel Drieschner, Kurator des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR, der Zaungast der Dreharbeiten ist, und die Oldtimer fotografiert. Aus dem Fundus des Dokumentationszentrums stammt es in jedem Fall nicht. Für den Film steuerte das Dok-Zentrum nur ein SED-Parteiabzeichen bei, wie Drieschner sagt. Über Fahrzeuge wie alte Wartburgs verfüge man nicht, auch weniger über Kleidung. Darüber hinaus geht das Dok-Zentrum mit ihren Sammelstücken, die in zwei Depots in Eisenhüttenstadt lagern, eher vorsichtig um. Besteht doch die Gefahr, dass vor allem seltene Gegenstände beschädigt werden. In der Serie "Weißensee" war das ein oder andere Stück aus dem Fundus zu sehen.

So wie Axel Drieschner nutzten einige Zaungäste die Möglichkeit, etwas Filmluft zu schnuppern, zu sehen, wie zum Beispiel mit einer Windmaschine Herbstlaub an diesem schönen Frühlingstag durch die Saarlouiser Straße weht. Vor allem die Filmarbeiten vor dem Friedrich-Wolf-Theater am späten Nachmittag erregen Aufsehen.

Ein Anwohner der Saarlouiser Straße, der seinen Namen nicht nennen will, hätte eigentlich einen Logenplatz gehabt. Aus seiner Wohnung hätte er direkt auf die Szenerie blicken können, doch das war nicht erlaubt - es hätte nicht nach 1956 ausgesehen. Die Sperrungen, die vor allem auch die Anwohner betreffen, sieht er gelassen. "Ich finde das gut, dass der Film hier gemacht wird. Da macht Eisenhüttenstadt etwas bekannter." Dem wird der ein oder andere Autobesitzer in Eisenhüttenstadt nicht unbedingt zustimmen. Denn trotz Parkverbotsschildern standen noch einige Fahrzeuge im Halteverbot. Das Ordnungsamt der Stadt hatte sogar Sonnabendmorgen Knöllchen verteilt.