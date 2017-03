Zuwachs an Mitgliedern im Kindergarten-Alter

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) 6437 Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre waren mit Stand vom 31. Dezember 2016 Mitglied in einem uckermärkischen Sportverein. Das ist auf der Jahresversammlung der Kreissportjugend (KSJ) bilanziert worden.

Während die KSJ-Vorsitzende Marina Schulz über einen erfreulichen Zuwachs von 124 auf jetzt 698 Kinder bis 6 Jahre informierte, musste sie dem gegenüber einen starken Minustrend bei den 22- bis 26-Jährigen verkünden (um 152 auf jetzt 881).

Die erfolgreiche Arbeit im Vorschulbereich durch die Vereine trage erste Früchte. "Hier zahlt sich die gute Zusammenarbeit der Vereine mit den Kitas aus", bewertete Schulz die Fakten. Erfreulich sei ebenso der Zuwachs an Mitgliedern bei den 7- bis 14-Jährigen (+316, davon 313 Mädchen) sowie den 15- bis 18-Jährigen (gesamt 1222/+34).

Wichtig sei festzustellen, dass sich die Bewegungserziehung im Elementarbereich zu einem festen Bestandteil der Sportjugendarbeit entwickelt habe. So konnten im Vorjahr 15 Kooperationsmaßnahmen Kita - Verein mit je 500 Euro Landesmitteln gefördert werden. 19 Maßnahmen laufen bereits in diesem Jahr.

"Wir engagieren uns verstärkt bei der frühkindlichen Bildung mit dem Hauptbestandteil Bewegung und konnten 2016 bereits den 11. Kita-Cup durchführen", sagte Marina Schulz. Bei dieser habe erneut die Kita "Hans Christian Andersen" aus Schwedt triumphiert, sehr erfreulich sei aber beispielsweise auch das Abschneiden der kleinen Kita "Schlumpfhausen" aus Casekow gewesen, die Platz drei bei den Staffelwettbewerben errang.

Einen hohen Stellenwert haben nach wie vor die Sportspiele. Bei der 22. Auflage hatte es 2016 in zwölf Sportarten sowie beim beliebten Miniprogramm der Erst- bis Drittklässler insgesamt etwa 1800 Teilnehmer aus Schulen und Vereinen gegeben.

Die jährliche Sportnacht, zum 20. Mal in Templin veranstaltet, die Aus- und Weiterbildung, aber auch Talentiaden und Ferienfreizeiten sowie das Fördern von Jugendabteilungen in den Sportvereinen spielten ebenfalls eine wichtige Rolle in der KSJ-Berichterstattung zum Jahr 2016.