Blütenlese aus der Schreibwerkstatt

Beeskow (MOZ) Zwölf Autoren der von der Schriftstellerin Carmen Winter geleiteten "Offenen Schreibwerkstatt Beeskow" haben am Sonnabend auf der Burg Beeskow jeweils eine ihrer besten Arbeiten des vergangenen Jahres in einer Lesung vortragen können. Zwei von ihnen wurden ausgezeichnet.

Lebensbedrohliche Armut sowie menschliche und soziale Kälte gegenüber Neusiedlern nach deren Flucht infolge des Zweiten Weltkriegs waren die Erinnerungen, die durch ein Klassentreffen nach 45 Jahren bei der Beeskowerin Renate Seume-Kraaß wieder hervorkamen. "Ja, so war es damals", stellt sie heute in ihrem Text "Aufklärung nach 45 Jahren" ohne Bitterkeit fest. Ein verlorengegangener 20-Mark-Schein hatte eine Mutter an den Rande der Verzweiflung getrieben, weil sie nun nicht wusste, wie sie ihre Kinder vor dem Hunger bewahren sollte. Währenddessen hatte sich der Finder, das wohlgenährte Kind des Bäckers im Ort, davon eine Eisenbahn gekauft. "Ja, so war es damals", bestätigte am Ende der Veranstaltung die 80-jährige Anni Geisler, die auf ähnliche Erlebnisse zurückblicken muss.

Seit Februar 2011 führt Carmen Winter aus Frankfurt auf der Burg Beeskow mit monatlichen Treffen die Offene Schreibwerkstatt durch. Einige der jeweils etwa 15 Teilnehmer sind von Anfang an dabei. Insgesamt haben schon 39 Hobbyschreiber, davon 26 Frauen und 13 Männer, die Möglichkeit wahrgenommen, in diesem kleinen Kreis Lyrik und Prosa zu verfassen, diese vorzulesen und diskutieren zu lassen. "Es fällt auf, dass sich viele davon mit Lebenserinnerungen beschäftigen, besonders aus der Zeit um 1945", erzählt die Leiterin. "Aber die Themen sind sehr vielfältig und zum Teil auch direkt durch die Schreibwerkstatt angeregt."

Tatsächlich waren bei der "Blütenlese" am Sonnabend wieder viele Texte dabei, die Kriegs- und Nachkriegserlebnisse verarbeiten, etwa von Isolde Sello aus Beeskow, die über den ersten Sommernachmittag nach dem Krieg schreibt und einen vertrockneten Raben als Spielzeug. Auch Eleonore Marx aus Beeskow geht bis auf 1945 zurück, und Eva Schubert aus Bornow schildert die Dankbarkeit des Flüchtlingskindes Karin Schubert an ihren Lehrer Karl Otto. Kerstin Welke aus Frankfurt erhielt anschließend für ihren Text "Was bleibt" von Volkmar Schöneburg, Landtagsabgeordneten der LINKEN, den Helmut-Preißler-Preis für Prosa verliehen. Sie beschreibt Flucht, Bombennächte, Ruinen, Hunger und einen quälenden, zunächst unverständlichen Traum, der in seinem pochenden Rhythmus auf die Reichskristallnacht zurückgeht.

Die Jüngeren, etwa der Student Tim Benesch aus Wriezen, stellen ihr Leben heute vor. Bei ihm ist es ein Angelwochenende. Astrid Walter aus Müllrose verpackt Zwischenmenschliches humorvoll in eine Fabel, Annett Sello aus Eisenhüttenstadt und Regina Schuster aus Grunow denken in Gedichten mit der Überschrift "Sensorium" (Sello) und "Erwartung" (Schuster) über philosophische Fragen nach, während Ingrid Graff aus Ranzig mit dem Gedicht "Ende 2016 war die Welt entsetzt" politische Geschehnisse aufgreift. Sabine Hilpmann aus Storkow wiederum entwirft in einer fantastischen Reise zu einem Stern ihr Wunschbild von Harmonie und sozialer Gerechtigkeit.

Den diesjährigen Helmut-Preißler-Preis für Lyrik aber erhielt der Beeskower Christoph Huth für sein auch stilistisch interessant ausgearbeitetes Gedicht "Joachim Witts Goldener Reiter", von dem besonders Volkmar Schöneburg als Strafverteidiger "besonders bewegt" war, behandelt es doch das Erleben von Strafvollzug und Psychiatrie.

Er, Carmen Winter und die neue Burg-Chefin Florentine Nadolni hatten es als Jury nicht leicht. "Es war wahrscheinlich eine ungerechte Entscheidung", gab Carmen Winter hinsichtlich der Preiswürdigkeit aller Beiträge zu bedenken. Die zwei Offenen Schreibwerkstätten der Burg Beeskow, also die der Erwachsenen und die für Kinder, werden jährlich mit 2000 Euro durch den Burgförderverein unterstützt, wie dessen Vorsitzender Hans Böhm erklärte.