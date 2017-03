artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) In einem bewegenden Gottesdienst wurde in der Müllroser Pfarrkirche am Sonntag der drei Todesopfer vom vergangenen Dienstag gedacht. Zu einer "Zeit zum Gedenken" hatte die evangelische Kirchengemeinde eingeladen.

Fassungslosigkeit war einer der zentralen Begriffe in dieser Stunde. Man blicke aber auch mit "Zorn" darauf, dass wir die Bluttat nicht haben verhindern können, so Pfarrer Hirsch. Trost zu finden sei schwer, man sei zusammen gekommen, um in der Gemeinschaft ein Zeichen der Anteilnahme und des Trostes zu geben. Und so haben auch Christen in Lieberose und in Ziltendorf sowie Generalsuperintendent Martin Herche in Görlitz ausrichten lassen, dass sie den Schlaubetalern im Gebet verbunden seien. Vorgelesen wurde der Bibel-Bericht über die Kreuzigungsszene in Golgatha. Diese Stelle war mit Bedacht ausgewählt worden, Jesus fordert uns auf zur Nächstenliebe. Er lehre uns "Du sollst Gott den Herrn und deinen Nächsten lieben wie dich selbst", aber dennoch habe Jesus den Hass auf sich gezogen. Am Dienstag habe nun "unvorstellbarer Wahnsinn" unser Leben im Schlaubetal erreicht. Zwei Polizisten, die im Dienste der Gemeinschaft standen, wurden getötet. Zur Nächstenliebe gehöre auch die Kraft ein "Halt" und ein "Nein" auszusprechen. Nach dieser Bluttat müsse allen klar sein, dass wir den Helfern von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten Dank sagen und sie unterstützen sollten. Gelegentlich werde respektlos gerade über Polizisten hergezogen, dieser Haltung müsse man sich entgegenstellen, um solche Bluttaten zu verhindern.

Anschließend konnten alle Besucher still eine Kerze anzünden.

Dass die Kirchengemeinde den Sonntags-Gottesdienst zu einer "Zeit zum Gedenken" verändert hat, fand allgemeinen Zuspruch, "es ist gut, dass es diese Möglichkeit zur Anteilnahme gibt", sagte der Müllroser Dr. Siegfried Schulz. Er war einer von rund 80 Teilnehmern, darunter auch Angehörige und Freunde der Toten. Nach der Feier sprach Brigitte Kubica von einem "angemessenen Gottesdienst".