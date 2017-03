Sich eingliedern, ohne sich anzubiedern

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557103/

Der Bund Deutscher Architekten(BDA) hatte im November sechs architektonische Leistungen prämiert - darunter auch das Museum selbst, das durch einen prächtigen modernen Anbau erweitert und mit dem Tempelgarten enger verknüpft worden war.Dirk Bopst vom BDA lobte die "Strenge" des ausgeführten Entwurfs von Jörg Springer: Neuruppin sei schließlich auch eine "strenge Planstadt". Da passe das "wunderbar zusammen", so Bopst. Der Anbau sei auch ein Beispiel dafür, wie lohnenswert eine Wettbewerb unter Architekten ist - auch wenn ein solcher sowohl dem Bauherren als auch den einreichenden Architekten "viel Kraft" kostet.

Kontrastbeispiel dazu ist die sogenannten Antivilla in Potsdam - wie das Museum eines der sechs Preisträger 2016. Dieses Gebäude hat ein Architekt sozusagen als eigenener Bauherr gestaltet. Konventionen galten in diesem Konzept nichts: "Dieses Gebäude regt zum Nachdenken über ausgetretene Wege an", sagte Bopst. Tatsächlich erinnern die kalt und nackt wirkende Graufassade und vor allem Bruchstellen im Fensterrahmen an Unfertiges oder gar Zerbombtes. Dabei hat der Architekt hier klug einen Entwurf umgesetzt, mit dem eine energiesparende Wohn-Immobilie funktionstüchtig umgesetzt werden kann, ohne die bei den Bau-Zeichnern so ungeliebten Dämmmaterialien beachten zu müssen.

Neben der Eisenbahnersiedlung Elsltal, dem Landhaus Gerswalde und einem Bürobau einer Software-Firma erhielt auch die Kita "Kinderland" in Wittstock eine der sechs Auszeichnungen. Bei dem funktionalen Anbau bediente sich der Bauherr roter Klinker, so dass die Fassade der Moderne fließend in die der Stadtgeschichte übergeht: "Es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich moderne Architektur in historische Altstadt eingliedern kann, ohne sich anzubiedern", sagte Bopst.

Doch nicht nur die sechs Glanzleistungen brandenburgischer Architektur rückt die Wanderausstellung in den Mittelpunkt. Rund 30andere Projekte werden ebenso vorgestellt. Sie waren beim BDA, der den Preis zum vierten Mal vergeben hatte, eingereicht worden. Erfolg hatten sie aber nicht - obwohl die Schautafeln zeigen, dass auch diese Bauten Ausdruck ungebändigter Kreativität unter den Architekten sind.

Die Schau ist in Neuruppin bis 2.April zu sehen und wandert weiter nach Prenzlau, Frankfurt/Oder und Luckenwalde. Das Museum zeigt ab 5.April eine neue Ausstellung über Papier-Theater. Die Exposition zu Ehren Marianne Kühn-Bergers ist wegen deren Ablebens abgesagt worden. Die Grande Dame der märkischen Künstler-Szene wird nun am 17.März um 17Uhr im Großen Festsaal der Ruppiner Kliniken geehrt.

Das Museum Neuruppin ist derzeit dienstags bis freitags von 11bis 17Uhr und sonnabends und sonntags von 10bis 16Uhr geöffnet, ab April täglich außer montags von 10bis 17Uhr.