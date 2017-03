Hugo und drei Ziegenlämmer

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Eine Überraschung erwartete die Tierparkmitarbeiter am Sonntagmorgen. Eigentlich hatten sie jede Menge mit den Vorbereitungen des Festes zu tun, aber die Geburt von drei kleinen Ziegen sorgte erst einmal für Aufregung. "Die Gäste können den Nachwuchs aber erst in einigen Tagen sehen. Die Kleinen sind noch mit den Müttern im Stall", sagte Katrin Kiesewetter, zoologische Leiterin des Fürstenwalder Tierparks.

Derweil strömten Hunderte zum Stadtpark, wo der Heimattiergarten zum bunten Frühlingsfest einlud. Schon der Weg in Richtung Tierpark-Café und zur Bühne, wo die Tanzgruppe Caramele e fiori und Partymacher Bernd Breitag ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Tänzen und Mitmachangeboten zeigte, gestaltete sich schwierig. Nur langsam kam der Tross der großen und kleinen Besucher voran. Immer wieder blieben die Kinder stehen und bestaunten die tierischen Bewohner. Aufmerksam betrachtete Romy (5) aus Fürstenwalde die lustige Berberaffenfamilie, deren Nachwuchs sich zum Greifen nah traute. "Die sind aber süß, kann ich sie mit nach Hause nehmen?", fragte Romy ihre Mutter, die entschieden verneinte. Auch Ponyreiten wollten viele, vor allem Mädchen standen geduldig in der Schlange an.

Holger Wilhelm von der Zooschule hatte Teig für Stockbrot vorbereitet, der vor Ort über einem Feuer geröstet wurde. Yvonne Müller aus Fürstenwalde versuchte Fährten von Eichhörnchen, Waschbär, Feldhase, Reh Dachs und Wildschwein zu erkennen. Für die erfolgreiche Teilnahme erhielt sie von Holger Wilhelm einen Button der Zooschule. Rund um das Café waren etliche Stände aufgebaut, die zum Basteln, Malen und Schminken einluden. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste sorgten wieder Mitglieder des Fördervereins, Tierpfleger und ehrenamtliche Helfer. So fungierte Vereinschef Wolf-Dieter Erdmann zum Beispiel als Grillmeister, brutzelte Würstchen und Bouletten. Katrin Kiesewetter sorgte für frisch gebackene Waffeln, die sehr begehrt waren. Die Mitarbeiter des Cafés hatten außerdem zwölf Bleche Kuchen gebacken, der von den großen und kleinen Besuchern schnell verputzt war.