Nach Kellerbrand ins Krankenhaus

Eberswalde (MOZ) Die Mitglieder der Feuerwehr sind am Wochenende ordentlich ins Schwitzen gekommen. Gleich mehrere Brände haben die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Der schwerste ereignete sich bereits in der Nacht vom Freitag auf Sonnabend.

Aus bisher ungeklärter Ursache war im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Barnimer Straße ein Feuer ausgebrochen. "Durch einen 34-jährigen Mieter wurde der Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert", erklärt ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und das stark verrauchte Treppenhaus lüften, ohne dass die Bewohner das Haus verlassen mussten. Einer jedoch wurde wegen Atembeschwerden im Krankenhaus behandelt.

Wenige Stunden später, am Sonnabend gegen 16 Uhr, mussten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr von Eberswalde wegen eines Brandes ausrücken. "In der Bollwerkstraße hat eine leer stehende Baracke gebrannt", erklärt Mike Ganzke von der Berufsfeuerwehr am Sonntag. Unrat und Teile des Dachstuhls haben ihm zufolge Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte gehen nicht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. "Da hat wohl jemand in dem Abrissgebäude gehaust", sagt Ganzke.

Zwei kleinere Einsätze runden das Bild eines ereignisreichen Wochenendes ab. Bereits in der Nacht auf Sonnabend, gegen 0.30 Uhr, sind laut Ganzke an der Wildparkstraße, Höhe Bahnübergang, zwei Plakate in Flammen aufgegangen. "Die brennen nicht von selbst", sagt der Feuerwehrmann. Zehn Stunden später beschäftigt die Einsatzkräfte eine brennende Mülltonne auf einem Hinterhof an der Werbelliner Straße. Der Brand sei jedoch schnell unter Kontrolle gewesen. Die Feuerwehr geht von glühender Asche als Ursache aus.