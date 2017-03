Leinen los bei der Schifffahrt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Der Saisonstart der Scharmützelsee-Schifffahrt am Wochenende war ein voller Erfolg. Das Frühlingswetter lockte viele Besucher nach Bad Saarow, die gern eine Rundfahrt per Schiff auf dem größten See Brandenburgs machten und vom Oberdeck den Ausblick genossen.

Die Dampfer schippern wieder übern See: Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen lockten am Sonnabend viele Ausflügler nach Bad Saarow und zur Saisoneröffnung der Scharmützelsee-Schifffahrt.

Die MS Bad Saarow, Flaggschiff der Flotte, funkelte in der Frühlingssonne mit dem See um die Wette. Der Tank des Schiffes mit rund 5000 Liter Diesel gefüllt - innen und außen frisch geputzt, Getränke und Speisen gebunkert, Maschinen gewartet und startklar für die erste Rundfahrt des Jahres.

"Wir freuen uns auf die Tour, können gemütlich auf dem Oberdeck sitzen, die schöne Aussicht genießen", sagte Juliane Meyer aus Fürstenwalde, die an Bord mit ihrer Familie aus Magdeburg den 76. Geburtstag von Vater Klaus feierte. Auch Yvonne (39) aus Stahnsdorf und Freundin Ulrike (40) aus Kleinmachnow wollten auf dem See zum Geburtstag anstoßen und die Tour genießen, wie viele andere, die am Steg Schlange standen.

Mit einem fröhlichen "Guten Tag" begrüßte Schiffsführerin Katja Kampfenkel die Gäste. Die 35-jährige Kapitänin der MS Fürstenwalde hat für die Ausfahrten im Monat März die Verantwortung auf dem Flaggschiff Bad Saarow. "Der Dampfer ist nach dem Winterschlaf als erster einsatzbereit", erklärte die Neu Reichenwalderin, die in ihre 11. Saison bei der Scharmützelsee-Schifffahrt startet. Auch ihre Kollegin Melanie Triebsch (38), die auf dem Schiff die Gäste mit Speisen und Getränke versorgte, ist seit elf Jahren dabei. Im Winter hat die Bad Saarowerin ihr Schiffsführer-Patent abgelegt, so dass sie in absehbarer Zeit selbst einen Dampfer steuern könnte.

Snezhana Bartels sorgte als Bootsfrau für Sicherheit beim Ein- und Aussteigen der Passagiere. Damit bestand am Sonnabend die Besatzung der MS Bad Saarow erstmalig aus drei starken Frauen. Die 24 Stühle auf dem Oberdeck waren schnell besetzt, Nachschub war kein Problem. Nachdem die Leinen los gemacht wurden, setzte sich die junge Kapitänin ans Steuerrad. Dreimal laut hupen und los gings in Richtung Wendisch Rietz. Auf der zweistündigen Rundfahrt erzählte die Crew Wissenswertes über das Gewässer, die Geschichte der ufernahen Orte und machte die Fahrgäste auf Sehenswürdigkeiten aufmerksam. Herrschaftliche Villen, die Inseln Großer und Kleiner Werl, das legendäre Café Dorsch, das Fünf-Sterne Hotel Arosa und der Ferienort Wendisch Rietz waren die Highlights am Westufer. "Leider können wir in Alte Eichen, Saarow Strand und Ferienpark Wendisch Rietz nicht anlegen, da die Pontons der Schwimmstege gerade saniert werden", erzählte Katja Kampfenkel. "Ich freue mich, nach der langen Winterpause endlich wieder auf dem Schiff zu sein", sagte sie.

Mit 93 Fahrgästen war die erste Tour des Jahres gut besucht, was wohl auch dem herrlichen Wetter geschuldet war. Über 50 000 Gäste waren es 2016. Die Scharmützelsee-Schifffahrt hofft wieder auf eine gute Saison. Ab 20. März fahren die Dampfer dann täglich um 11.30 und 14 Uhr.