Poesie der Gräser und Steine

Oderberg (MOZ) Wenn man so will, sind es nur vertonte Gedichte, die das Trio Trawy i Kamienie, was so viel bedeutet wie "Gräser und Steine", am Freitagabend im Oderberger Café "Hier & Jetzt" vorgestellt hat. Und doch scheint es ungleich mehr, womit Emilia Niezbecka aus Polen (Violine, Tabla), Zhenja Oks aus der Ukraine (Gitarre, Bouzouki) und Elisabeth Ruhe aus Deutschland (Querflöte, Akkordeon) die Luft in dem kleinen Etablissement am Ufer der Alten Oder zum Schwingen bringen.