Rollentausch bei Kinder-Fasching

Als richtige Tanzmaus entpuppte sich Matilda. Die knapp Fünfjährige kam am Sonnabend als Prinzessin und hatte richtig viel Spaß, sich zu der poppigen Musik zu bewegen. Immer wieder holte sie sich einen Partner und tanzte mit ihm unermüdlich durch den kleinen Saal.

Ihr Bruder Gustav staunte. Er, neun Monate alt, erlebte zum ersten Mal einen Fasching. Sicher auf dem Arm seines Vaters, Bert Säuberlich, sah er sich das bunte Treiben an. Ein Kostüm trug der Kleine nicht, dafür waren seine Eltern sehenswert kostümiert. Seine Mutter Janosh Säuberlich schlüpfte in die Kleider eines Seeräubers.

"Rollentausch", sagte ihr Mann, der im mütterlichen Outfit kam: dünnes Kleidchen, darunter zwei Luftballons, Seidenstrumpfhosen, fertig. Der Bart blieb aber als Wiedererkennungswert. Alle, darunter ein Dutzend Kinder, hatten von Anfang an viel Spaß.

Stimmungsvolle Partymusik hallte durch den Raum und Kamellen flogen durch die Luft. Die fünfjährige Ronja, im Spiderman-Kostüm unterwegs, ließ immer wieder mit großer Freude Bonbons durch die Luft fliegen, um sie dann gemeinsam mit den anderen Jungen und Mädchen aufzusammeln. Michel aus Hakenberg kam als Cowboy und saß mit seiner als rosa Einhorn verkleideten Mutter Julia Scherer an der Bar. Dort stärkte sich der Sechsjährige zunächst und schloss sich anschließend der ersten Polonaise an. Diese wurde von der Prinzessin Mary-Lou Becker aus Protzen angeführt. Einige Male schlängelten sich die großen und kleinen Narren um Tische und Stühle. Am Ende der Schlange lief etwas schüchtern eine kleine Biene. In dem gelb-schwarzen Kostüm steckte Ottilie Gutschmidt aus Neuruppin. Es war die erste Faschingsfeier für das zweieinhalbjährige Mädchen. Ihre Mama, Ellen Gutschmidt, war passend dazu als große Biene an ihrer Seite.

Den ganzen Trubel schaute sich ein kleiner Schotte ganz in Ruhe an. Edwin aus Langen saß mit seiner rotkarierten Mütze und einer über der Brust liegenden Schärpe auf einem Tisch. Der Zweijährige staunte auch über den Trubel und zog es vor, doch lieber nahe bei Mama Sabrina zu bleiben. Aber er kam an den Naschereien sowie dem leckeren Kuchen - wie alle Kinder - nicht vorbei. Mit viel Spiel, Spaß und Musik erlebten Klein und Groß einen fröhlichen Nachmittag beim schon zum dritten Mal von den Bikern veranstalteten Kinderfasching.