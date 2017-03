Gelbe Primeln in der Stadthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Für Hannelore Buhl war es eine Premiere - als neue Vorsitzende des Seniorenbeirats eröffnete sie am Sonnabend das traditionelle Frühlingsfest in der Stadthalle. Für die rund 300 Gäste gab es Kaffee, Kuchen und vier Stunden Spaß. Zum Tanz spielte die Big Band "Celestynka" auf.

Kurz nach dem Einlassbeginn um 13 Uhr ist die Halle noch fast leer. Auf den Tischen stehen Kuchenteller, Kaffeetassen und Töpfe mit gelben Primeln. Die Blumen sind schön. Sie bringen den Frühling in die Halle, denn in knapp einer Stunde wird hier das traditionelle Frühlingsfest des Seniorenbeirats beginnen. Acht Senioren sind schon da.

Sie sitzen ganz vorn an der Tanzfläche am Tisch der Volkssolidarität und haben gute Laune. "Ich heiße Müller, alter deutscher Adel", stellt sich die 85-jährige Traute Müller vor. Ihre Freundin heißt Eva Schulz. Auch alter deutscher Adel. Die anderen lachen. Sie kommen jedes Jahr zum Frühlingsfest. Warum? "Na, weil wir gern tanzen", sagt Traute Müller. Es gibt aber noch einen Grund. Sie treiben keinen Sport. Eva Schulz sagt: "Tanzen ist unser Sport." Und weil sie jedes Jahr dabei sind, haben die fünf Damen und drei Herren so ihre Erfahrungen mit dem Fest. Es wird voll. In der Regel bildet sich am Einlass schnell eine Traube. Das Gerenne und Geschiebe um die besten Plätze wollten sie sich ersparen und waren deshalb vor allen anderen da.

Doch dieses Mal ist alles etwas anders. Der Frühling lässt sein blaues Band flattern - und zwar draußen. Die Sonne scheint, das Thermometer ist auf 17 Grad geklettert. Hannelore Buhl macht sich ein bisschen Sorgen, dass wegen des guten Wetters weniger Leute kommen als sonst. Als frisch gewählte Vorsitzende des Seniorenbeirats hat sie heute zum ersten Mal das Fest zu eröffnen. Sie will die Gelegenheit nutzen, den langjährigen Vorsitzenden Hans Hoffmann würdevoll zu verabschieden. "Ich bin ein bisschen aufgeregt", gesteht sie. Ihre Rede will sie deshalb lieber vom Blatt ablesen.

Die Sorge ist unbegründet. Um 14.30 Uhr ist die Halle voll. Der Bürgermeister Jochen Kirsch und Minister Jörg Vogelsänger geben sich die Ehre. Die Mitglieder vieler Vereine sind da, darunter die Damen von der Sportgruppe "Athletic Park". Sie freuen sich auf die tschechische Big Band "Celestynka". Stellvertretend für alle sagt Ingrid Schubert: "Die war vor zwei Jahren schon hier, die ist prima, oh ja!" Und dass sie eine Truppe der Fröhlichkeit sind. "Da wollen wir heute fröhlich sein."

Alle anderen auch. Als Jaroslav Kubát, die Sängerin Alina Husá und ihre Musiker loslegen, füllt sich die Tanzfläche. Dann unterbricht Hannelore Buhl die Musik für ihre Rede. Hans Hoffmann bekommt Blumen und Applaus. Kaffee und Kuchen werden gebracht. Manche trinken Wein und Bier. Später treten noch die "Black Babes" auf, die Cheerleader vom American-Football-Club Erkner Razorbacks. Traute Müller und Eva Schulz tanzen an diesem Nachmittag viel. "Es ist gut, dass die Band nicht nur Walzer, sondern auch Polka spielt", sagt Traute Müller etwas außer Atem.