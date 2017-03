Fehrbellin II ist Landesmeister

artikel-ansicht/dg/0/

Königs Wusterhausen (RA) Die Erfolgsstory der Bundesligareserve des SV 90 Fehrbellin hält an. Nach dem Aufstieg in die höchste brandenburgische Liga sowie dem Staffelsieg in der Vorrunde konnte Fehrbellin II am Sonnabend mit dem zweiten Turnierplatz in der Meisterrunde Platz eins belegen. Nach 2011 ist das wieder die Goldmedaille geworden.

Hatte der SV 90 vor sechs Jahren noch das Startrecht zu den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga nicht in Anspruch genommen, will er nun aber am 2. April in Delmenhorst den Zweitliga-Platz erkämpfen.

Vor dem Finalturnier lagen alle vier Teams jeweils nur ein Punkt auseinander. Das 90er Team reiste als Tabellenführer an. Ein zweiter Rang hinter dem Gastgeber wäre der Gesamtsieg. Nach dem Anfangsblock lag der SV 90 durch 876 Holz von Andreas Schubert auf dem dritten Rang. Durchgangsbester wurde Heimkegler Sven Heise mit 896 Hölzer vor Wolfgang Freyhoff (Michendorf/Seddin), der 884 Holz erkämpfte. Steffen Manigk (Vetschau) ließ 873 Holz fallen. Im zweiten Block konnte Matthias Wüstenhagen mit 903 Holz die Führung zwar verteidigen, aber die 90er kamen bis auf fünf Holz an die Hausherren heran. 90er Mathias Metzdorf zeigte ein Topspiel und sollte mit 918 Holz bester Holzsammler werden. Gleichzeitig überbot er den Bahnrekord um sieben Holz. Auch Youngster Markus Ringgenberg zeigte im dritten Block ein sehr gutes Spiel. Mit 901 Holz wurde er Durchgangsbester. Damit nahm er Heimkegler Tino Lehmann vier Hölzer ab. Somit lagen die Hausherren zur Halbzeit nur noch mit einem Holz vor dem 90er Sextett.

In Runde vier setzten sich die MPSV 95-Kegler sich wieder etwas ab. Thomas Siegmund gewann das Duell mit 90er Michael Nußbaum mit 902:881 Holz. Da die anderen beide Teams mit 880 und 855 Hölzer unter dem Ergebnis der 90er blieben, konnte Fehrbellin II bereits in Durchgang fünf "Landesmeister, Landesmeister" rufen. Auch 90er Marco Koch ließ mit 881 Holz in diesem Durchgang nichts anbrennen. Gastgeber Marco Stettnisch gelang mit 902 Holz der Mannschaftsbestwert. Damit baute der Gastgeber die Führung auf 45 Holz aus.

Somit war der letzte Durchgang nur noch Formsache, wäre nicht das Spiel von Kapitän Norbert Krämer gewesen. Mit 911 Holz sorgte er für den zweiten Bahnrekord (Herren A- vorher 904 Holz) an diesem Tag. Für dem MPSV 95 beendete Olaf Stettnisch das Spiel mit 898 Holz. Damit holte sich Königs Wusterhausen neben dem Turniersieg die Vizemeisterschaft. Bronze ging an die Bundesliga-Reserve der SpG Michendorf/Seddin II. Bester Holzsammler wurde Schlusskegler Heiko Sander mit 894 Holz. Für den Viertplatzierten Vetschau waren die 888 Holz von Patrick Diestel das beste Ergebnis.