Maas weist Erdogans Nazi-Vergleich zurück

Berlin (dpa) Bundesjustizminister Heiko Maas hat Vergleiche des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zurückgewiesen, Deutschland verhindere mit Nazi-Praktiken Wahlkampfauftritte türkischer Politiker. Dies sei «abstrus, infam und abwegig», sagte er am Abend in der Talkshow «Anne Will» im Ersten. Man müsse sich die Frage stellen, ob man das überhaupt kommentieren wolle. Erdogan hatte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu unter anderem gesagt: «Ich habe gedacht, der Nationalsozialismus in Deutschland ist vorbei, aber er geht noch immer weiter.»