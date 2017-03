Hallenbadbau: Petzold gegen Verzögerungstaktik

artikel-ansicht/dg/0/

"Anstelle endlich einen Weg aufzuzeigen, wie und wann die Schwimmhalle errichtet wird, flüchten sich diejenigen, die ein Hallenbad schon immer für überflüssig gehalten haben, dies aber öffentlich nicht zugeben wollen, in neue Debatten. Seit Jahren ist klar, dass Falkensee ein Hallenbad braucht und eine große Zahl ein solches Hallenbad einfordert - unter anderem Senioren, Schüler gemeinsam mit ihren Eltern, Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen Schwimm-Therapien benötigen und viele andere mehr", beklagte er etwa im Hinblick auf die rund 8000 Unterschriften, die der Seniorenbeirat der Stadt zugunsten des Baus eines Hallenbads 2015 gesammelt hatte. Für Petzold sei es ein "untauglicher Versuch, nun zu argumentieren, "wir müssten uns etwa an den Planungskapazitäten in Elstal und Hennigsdorf orientieren". In seiner Meinung nach scheinbar konstruktiv-sachlichem Gewand werde die Willensbildung der Stadt von den Entscheidungen privater Investoren und anderer Kommunen abhängig gemacht, "um letzten Endes ein Hallenbad zu verhindern". Petzold: "Dies ist keine verantwortungsvolle Politik im Sinne des Gemeinwohls, auch wenn sich die Verhinderer der weiteren Hallenbad-Planungen gern ein solches Mäntelchen umhängen wollen. Ich fordere sie auf, endlich klar Farbe zu bekennen."