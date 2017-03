Kita-Kinder und Männerballett gratulieren

artikel-ansicht/dg/0/

Herzfelde (MOZ) Den Reigen der diesjährigen Frauentagsfeiern eröffneten am Freitagnachmittag die Herzfelderinnen. Bunt und mit Blumen geschmückte Tische erwarteten die Gäste im Gemeindesaal in der Möllenstraße zu Kaffee und Kuchen. Wie immer hatten die Mitglieder des Keramikzirkels sich viel Mühe mit der Dekoration gegeben. Die Frauen dankten es ihnen mit Beifall.

Die Brandenburgische Frauenwoche steht in diesem Jahr unter dem Motto "Frauen MACHT faire Chancen". In Herzfelde und Hennickendorf, so stellte man einhellig fest, habe man einen Teil der Losung schon lange realisiert. Hier "regieren" die Ortsvorsteherinnen Gesa Soballa und in Hennickendorf Monika Döppner-Smyczek.

Zur nächsten Frauentagsfeier nach Lichtenow lädt am Mittwoch Ortsvorsteher Herbert Peschke in das Gemeindebüro ein. Nach dem Kaffeetrinken folgt manch Überraschung, heißt es dazu. In Herzfelde wurde zugleich die nächste Einladung bekannt gemacht: Die Pianistin Katharina Schmidt gastiert mit einem Konzert am 1. April, 15.30 Uhr, im Gemeindezentrum.