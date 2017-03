"Wir sind angekommen"

artikel-ansicht/dg/0/

Nach 40 Jahren in Berlin, so berichtet eine Familie, sei es sehr schön, nun dort zu leben, wo andere Urlaub machen. Da sie beide noch in Berlin ihrer Arbeit nachgehen, sind sie nun auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Und das sei schon eine große Umstellung. Nur alle 20 Minuten eine S-Bahn, und der Bus verkehrt so, dass man der Bahn nur noch hinterherwinken könne ... Dieses Problem sprachen mehrere Rathausgäste am Sonnabendvormittag an. Johannes Kliegel hatte sie als stellvertretender Bürgermeister empfangen und mit Kathleen Brandau, in der Gemeinde für Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, standen sie Rede und Antwort. Ein schon etwas älterer Neubürger ist aus dem Oderbuch nach Petershagen-Eggersdorf gezogen. Er wundert sich darüber, dass es Probleme gibt, wenn man am Wochenende noch etwas am Haus zu tun hat. "Dorf ist doch Dorf", sagt er.

Eine vierköpfige Familie aus Köpenick freut sich, dass die FAW-Schule schnell und problemlos die Tochter aufgenommen hat, vermisst aber die Facharztdichte, die sie aus Berlin gewöhnt war. Über Schwierigkeiten, eine kleine Wohnung zu finden, berichtete David Groß, der bei der Freiwilligen Feuerwehr mitarbeitet und deshalb herzog.

All die Probleme - auch die mit den Gelben Säcken, die von Tieren zerfetzt werden, legt man sie zu früh an die Straße, die des fehlenden Kitaplatzes für ein Baby und des schnellen Fahrens in Anliegerstraßen - sind für die Rathausmitarbeiter nicht neu. "Das sind keine Probleme, die nur Neuzugezogene haben, sondern daran wird gearbeitet", erklärt Kathleen Brandau und schildert die Bemühungen, Radwege durch den Ort anzulegen, und Kliegel holt weit aus, um darzustellen, wie Schulplätze und Kitaplätze geschaffen werden müssen und auch sollen. Einhellig begrüßten die Neuen, auf diese Weise an Hintergrundinformationen zu kommen.