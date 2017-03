Marode Anlagen in der Konzerthalle

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Investitionsmittel aus den unterschiedlichen Finanztöpfen werden auch 2017 bei weitem nicht ausreichen, um alle geplanten kommunalen Projekte auf den Weg zu bringen. Insgesamt stehen laut aktuellem Haushaltsplan für 2017 etwa 26,1 Millionen Euro zur Verfügung, davon 21,4 Millionen für Bauinvestitionen. Rund 11.4 Millionen Euro sind Fördermittel. Darüber informierte Baudezernent Markus Derling (CDU) auf der Haushaltsklausur des Haupt- Finanz- und Ordnungsausschusses am Sonnabend. An der Haushaltsklausur nahm auch die gesamte Verwaltungsspitze teil.

Derling gab den Ausschussmitgliedern einen Überblick über den Stand laufender und geplanter Bauinvestitionen. So seien beispielsweise inzwischen 50 Prozent der Bauleistungen für die Sanierung der alten Bürgerschule beauftragt. Dorthin soll 2018 das Stadtarchiv umziehen. Insgesamt 6,7 Millionen werden in die Sanierung des leerstehenden denkmalgeschützten Gebäudes investiert. Noch keine finanzielle Lösung gibt es für eine neue Innenausstattung. Nach gegenwärtigem Stand müsste man mit der alten Ausstattung umziehen. Etwa 600 000 Euro würden fehlen. Derling informierte ebenfalls, dass die Bauarbeiten für die erste Phase der Rathaussanierung 2018 beginnen werden. Im September würden dafür die Planungen abgeschlossen sein. "Mit Sicherheit werden die Stadtverordneten in dieser Legislatur bis 2019 im neuen Sitzungssaal jedoch nicht mehr tagen", sagte er.

Baudezernent Markus Derling, der zugleich die Aufgaben des Bauamtsleiters - die Stelle ist nach wie vor nicht besetzt - wahrnimmt, machte erstmals öffentlich auf die dramatische Situation in der Konzerthalle aufmerksam. "Die technischen Anlagen sind total marode. Die Elektroanlagen sowie die Heizungs- und Wasseranlagen sind total verschlissen", betonte Derling.

Die Konzerthalle wurde vor 50 Jahren als Veranstaltungsort eröffnet. Am 18. März wird dieses Jubiläum mit einem Konzert der Frankfurter Singakademie begangen. Seit der Eröffnung der Konzerthalle 1967 ist im Prinzip nichts in eine Erneuerung investiert worden. Lediglich durch den Anbau fand eine Modernisierung statt. Drei Millionen Euro werden laut Derling jetzt dringend für eine Sanierung benötigt. Eine Finanzierung gäbe es bisher jedoch nicht. "Wir suchen nach Finanzierungstöpfen für eine Sanierung", sagte Derling. Wie dramatisch die Situation ist, zeigt, dass es Ende Dezember vor einem Konzert zu einer Havarie gekommen sein soll, die von den Technikern abgewendet werden konnte. Bauexperten befürchten, dass sich angesichts der total verschlissenen Anlagen eine solche Situation wiederholen könnte.

Auch der bauliche Zustand von Brücken befindet sich laut einem Gutachten in einer dramatischen Situation. Dazu gehört beispielsweise die Brücke am Alten Wasserturm. Auch die Brücke am Bahnhof Rosengarten hat ihre Lebensdauer längst überschritten, sagte Derling. Die Materialuntersuchungen hätten dies eindeutig ergeben. 5,2 Millionen Euro kostet diese Sanierung, informierte Derling. Geld dafür sei jedoch weder vorhanden noch eingeplant. Die Deutsche Bahn würde sich an der Finanzierung nicht beteiligen. Sie sei für diese Sanierung auch nicht zuständig.

Mit Verweis auch auf die nur 138 000 Euro mittelfristig für 2018 eingestellten Investitionsmittel für Spielplätze in der Stadt sagte er: "Das Geld für Investitionen reicht hinten und vorne nicht."