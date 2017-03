Mit Techno im Kulturhaus eingeheizt

artikel-ansicht/dg/0/

Zum Beginn der Party heizte "Collegeboy-Solo" Michael Seelig aus Lietzen mit heißen Rythmen ein. Um Mitternacht war es dann soweit: die Turntables glühten, Vinylplatten wurden im Akkord gewechselt, Laser, Nebel und bunte Scheinwerfer umrahmten die im Trance tanzenden Fans.

Techno erlebt in Seelow seine Wiederauferstehung und zwar der Ur-Techno aus den Neunzigern. Denn die sind gerade im Trend. Techno gilt als eine der prägensten Musikbewegungen und die DJ's von damals sind mittlerweile mehr als nur Stars, sie sind Kult. Und so wurden sie in Seelow gefeiert.