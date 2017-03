Tanz-Party im Kamea

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bei einer großen Party feierten knapp 1000 junge Leute aus Frankfurt und dem Umland Freitagnacht ins Wochenende. Das Erfurter Duo mit dem zweideutigen Namen Gestört aber GeiL legte in der Diskothek Kamea auf und sorgte für gute Stimmung. Die Refrains ihrer Hits sind so eingängig wie Pop-Hits, und die Beat-Passagen so groß, dass sich Tanzwütige in ihr, wie in dieser Nacht, verlieren.