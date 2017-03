Oevermann baut Ortsdurchfahrt B112

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (MOZ) Die Firma Oevermann hat den Zuschlag für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Manschnow erhalten. Baubeginn soll noch in diesem Monat sein, informierte Werner Finger, Bürgermeister von Küstriner Vorland, die Gemeindevertreter. Bauamtseiter Axel Kraetzer ergänzte, dass die Gemeinde an den Kosten zum Teil beteiligt wird. So für die Beleuchtung zweier Querungshilfen und einem Stück Gehweg an der Lindenstraße gegenüber von Edeka. In Höhe Ahornweg/Lindenstraße werden zwei und an der Kreuzung Kirchstraße/Weidenweg (Schule) drei Laternen aufgestellt. Die Anwohner werden für die Herstellung von einheitlichen Grundstückszufahrten finanziell beteiligt, so der Bauamtsleiter. Das war bereits in einigen Versammlungen beraten worden. Kraetzer schätzt, dass diese Beiträge nicht mehr als 2000 Euro für ein durchschnittliches Grundstück betragen werden.